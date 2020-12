iPhone 12 to najlepszy smartfon z 5G. Jest na to mocny dowód

Zaskoczeni?

Jak ocenić to, który smartfon na świecie jest najlepszy? Cóż, każda ocena jest z natury rzeczą subiektywną, a więc w obiektywny sposób po prostu nie da się tego określić. Proponuję zatem na potrzeby niniejszego wpisu przyjąć, że najlepszym smartfonem z 5G jest ten, który na całym świecie sprzedaje się najlepiej. Któż w końcu ma decydować o atrakcyjności danego towaru, jeśli nie konsument? Podczas gdy wielu mogłoby się spodziewać, że będzie to sprzęt "tani" i "dla mas", prawda jest zupełnie inna. No, przynajmniej połowicznie.Analitycy z Counterpoint Research podali, że iPhone 12 stał się najpopularniejszym smartfonem obsługującym łączność 5G - i to w zaledwie dwa tygodnie od swojej premiery. Sprzedaż tego urządzenia odpowiadała za aż 16% sprzedaży wszystkich smartfonów w październiku 2020 roku. Na drugim miejscu uplasował się Apple iPhone 12 Pro z wynikiem 8% udziałów. Podium z wynikiem 4% zamykał Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (uch, ależ długa nazwa), za którym znalazło się miejsce dla Huawei Nova 7 5G, Huawei P40 5G, Oppo A72 5G oraz Huawei P40 Pro 5G z wynikiem na poziomie 3%.

iPhone jest sprzętem dla ludu - po prostu nie w Polsce

Rynkowe udziały dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów z 5G w październiku 2020 roku. | Źródło: CounterpointCo ciekawe, iPhone 12 trafił również do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się smartfonów w okresie od stycznia do października 2020 roku, gdzie zajął 7. pozycję. Podkreślam: stało się tak w ciągu zaledwie dwóch pierwszych tygodni od rozpoczęcia jego sprzedaży.Analitycy sugerują, że istniał duży popyt na smartfony z 5G wśród użytkowników smartfonów Apple. Gdy producent w końcu je zaoferował, dla wielu był to doskonały argument za przesiadką na nowszy model. Uzupełnieniem tego były dobre promocje operatorów, szczególnie w USA, które odpowiadały za ponad jedną trzecią sprzedaży iPhone'a 12 i 12 Pro w październiku. Wszyscy operatorzy oferowali iPhone'a 12 za 0 dolarów w ramach kombinacji planów wymiany poprzednich modeli i planów typu unlimited.Smartfony Apple w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych i na wielu rynkach azjatyckich nie są traktowane tak jak w Polsce, czyli jako sprzęt bardzo drogi, dla wielu nieosiągalny, luksusowy. Relacja zarobków do cen elektroniki w krajach za naszą zachodnią granicą jest dużo korzystniejsza. Przez to właśnie najnowszy iPhone nie jest tam obiektem westchnień, a czymś, co znajduje się w zasięgu całkiem sporego grona nawet przeciętnie zarabiających osób.Źródło: Counterpoint