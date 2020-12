GPD Win 3 wkrótce w przedsprzedaży. Świetny Windows 10 handheld PC do gier

GPD Win 3 wygląda już bardziej jako konsola handheld niż minilaptop z wbudowanym gamepadem / foto. GPD

Jeśli pamiętacie jeszcze starsze smartfony na Androidzie czy Windows Mobile, to część modeli miała klawiatury qwerty. Nie w takim stylu, z którego słynął Blackberry, ale wysuwane (jak m.in. w HTC Desire Z czy Motorola Droid). Minilaptop do gier GPD Win 3 ma podobną koncepcję. Choć tak naprawdę, to wysuwamy ekran do góry, a nie podświetlaną klawiaturę do dołu - technicznie wbudowane kontrolery i główna część obudowy nie przesuwają się. W sytuacji, gdy wystarczy nam sam kontroler, to zdecydowanie wygodniejsze niż opieranie rąk o dużą bryłę z niewielką klawiaturą.Jak na tak niewielkie maleństwo o ekranie IPS 720p 5,5 cala z Gorilla Glass 5 (choć o wymiarach większych niż wychodzi z przekątnej matrycy - 198 x 92 x 27 mm przy wadze 560 g, w końcu gamepad gdzieś się musi zmieścić), specyfikacja prezentuje się nadzwyczaj imponująco. Sercem GPD Win 3 może być Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie 8 wątków, taktowanie turbo do 4,2 GHz, 8 MB Intel Smart Cache) lub Intel Core i7-1165G7 (4 rdzenie 8 wątków, taktowanie turbo do 4,7 GHz, 12 MB Intel Smart Cache). Oba chipy pochodzą z rodziny Intel Tiger Lake o procesie technologicznym 10 nm.