Samsung Galaxy S21 - poznaliśmy ceny nowych flagowców

Ile trzeba będzie zapłacić?





Samsung Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra – przewidywane ceny





Samsung po raz kolejny boryka się z ogromnymi przeciekami dotyczącymi swoich flagowych smartfonów – można mieć nawet wrażenie, że z roku na rok są one coraz większe. Koreańczycy mają zaprezentować swojejuż w styczniu 2021 roku. My już teraz dowiedzieliśmy się,. Wygląda na to, że trzeba będzie sięgnąć naprawdę głęboko do portfela.Nowe informacje dotyczące flagowców Samsunga pochodzą bezpośrednio od Rolanda Quandta – osoby, która w przeszłości dostarczała wiele sprawdzonych danych na temat Koreańczyków. Wiemy już, że projekt smartfonów Galaxy S21 będzie nieco bardziej płaski niż w przypadku modeli Galaxy S20. Samsung wzorując się na Apple zapewne nie doda również do swoich sprzętów żadnej ładowarki ani słuchawek. Producent najpierw wyśmiał amerykańską firmę , a później… postanowił ją skopiować.Na rynku europejskim klienci mogą liczyć na smartfony z– pod względem wydajności ma on dorównywać układowi Snapdragon 888. Do tej pory nie wiadomo czy na pokładzie obu sprzętów znajdzie się dedykowany rysik S-Pen czy też są to jedynie plotki, które miały na celu zasiać małą dezinformację przed premierą.Jeśli przecieki się sprawdzą, to na terenie Europy Galaxy S21 będzie zaczynał się od 849 euro, Galaxy S21+ od około 950 euro, a za najdroższy model Galaxy S21 Ultra przyjdzie nam zapłacić aż 1399 euro.W przeliczeniu na złotówki, za serię Galaxy S21 trzeba będzie zapłacić odpowiednio okołoWarto pamiętać, że nie są to jeszcze finalnie potwierdzone kwoty. Te oficjalne poznamy dopiero podczas zbliżającej się premiery.Źródło: SlashGear / fot. Roland Quandt - WinFuture.de