20 niedrogich i praktycznych gadżetów z AliExpress

Oto, co warto kupić w Chinach.

W dzisiejszej odsłonie serii naszych coniedzielnych artykułów o gadżetach z Chin znaleźliśmy garść praktycznych akcesoriów, których zakup nie zrujnuje portfela. Wiele spośród polecanych tutaj przedmiotów kosztuje mniej niż 10 złotych. Co warto kupić w Chinach na AliExpress? Rzućcie okiem. Staraliśmy się wyszukać gadżety, których nie pokazywaliśmy w żadnych z kilkudziesięciu naszych wcześniejszych artykułów.

3. Metalowe słomki do napojów

Szklana kula w kilku różnych rozmiarach. Po co? Do zdjęć, rzecz jasna! To niezwykle fotogeniczny przedmiot - niezależnie od pory dnia.