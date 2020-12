Niespodzianka! Microsoft zaczyna rozwijać własny procesor

To może być kolejny cios dla Intela.





Microsoft chce mieć własny procesor





fot. UNIBOA - Unsplash

Według serwisu Bloomberg, Microsoft rozpoczął projektowanie. W przyszłości miałyby one trafić do serwerów i prawdopodobnie urządzeń konsumenckich z serii Surface. Zgodnie z raportem Bloomberga, procesory Microsoftu będą zoptymalizowane do działania w serwerach usługi chmurowej Microsoft Azure. Amerykański gigant bada możliwość wykorzystania układów ARM także w innych urządzeniach, jednak w tym przypadku możemy się tylko domyślać czy opisywane rozwiązania zostaną wykorzystane w jakimkolwiek sprzęcie.Microsoft obecnie używa procesorów opartych na architekturze Intela –. Amerykańska firma współpracowała także z AMD oraz Qualcommem nad niestandardowymi układami dla swoich sprzętów, takich jak Surface Laptop 3 czy Surface Pro X – tym samym wykazującW 2019 roku Microsoft był odpowiedzialny za zaprojektowanie– trafił on do Surface Pro X. Kilka miesięcy temu, firma wprowadziła drugi wariant SQ2. AMD także współpracowało z Microsoftem, aby stworzyć niestandardowy układ z serii Ryzen, który miałby działać w Surface Laptop 3.Przejście na ARM po stronie Microsoft Azure będzie bardzo dużym ciosem dla Intela. Wiadomo już, iż Apple odejdzie od „niebieskich” skupiając się na swoich procesorach z serii M . Na szczęście dla Amerykanów, procesory Intela rządzą obecnie na rynku serwerów.Na horyzoncie pojawia się również inny konkurent: Amazon. Firma Jeffa Bezosa także ma smaka na procesory ARM, tym samymMicrosoft nie zdementował plotek na temat rozwoju swojego nowego, autorskiego procesora. Sprawa może wyglądać więc naprawdę poważnie.Źródło: Bloomberg / fot. Ashkan Forouzani - Unsplash