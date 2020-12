Sukces IBM i Fujifilm. 580 TB danych na jednej taśmie magnetycznej

Naprawdę długiej taśmie...

Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale taśmy magnetyczne uchodzą za jeden z najlepszych sposobów na archiwizowanie ogromnych ilości danych przez długie lata. Podczas gdy w świadomości większości konsumentów istnieją nowoczesne nośniki SSD i nieco starsze HDD, producenci tacy jak IBM i Fujifilm wciąż rozwijają wydawać by się mogło przestarzałą technologię taśmową. Ich wspólny wysiłek przyniósł właśnie owoc w postaci taśmy magnetycznej o rekordowej pojemności.Nowy prototyp taśmy magnetycznej opracowany przez Fujifilm pozwala pozwala na uzyskanie nieosiągalnej do tej pory gęstości powierzchniowej na poziomie 317 gigabitów na cal kwadratowy. Opracowana właśnie pojedyncza kaseta może pomieścić 580 TB danych taśmie u długości 1255 metrów. Tak fenomenalny wynik udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu ferrytu strontu (SrFe), który zapewnia nawet 27-krotny wzrost gęstości powierzchniowej i ~50-krotny wzrost pojemności w porównaniu z istniejącymi taśmami LTO-8.

Wielkie firmy już zacierają ręce

"Chmury hybrydowe będą jeszcze przez dziesięciolecia polegać na taśmie magnetycznej"

Struktura taśmy wykorzystującej ferryt strontu (SrFe). | Źródło: FujifilmOprócz nowego materiału o dużej gęstości opracowanego przez Fujifilm, taśma wykorzystuje również technologię serwonapędów i przetwarzania sygnału od IBM. Zastosowano w niej też głowicę o niskim współczynniku tarcia, która może odczytywać i zapisywać dane na znacznie węższej ścieżce (szerokość 56,2 nm w porównaniu do 103 nm na prototypie sprzed 3 lat) z rekordową dokładnością do 3,2 nanometra.Historia rozwoju taśm magnetycznych nowej generacji. | Źródło: IBMIBM uważa, że nowe dokonanie pozwoli napędom taśmowym sprostać ogromnemu wzrostowi ilości danych cyfrowych. Ten jest prognozowany na 175 zetabajtów (1 ZB = 1 bilion GB) na całym świecie do 2025 roku. Gęstsze nośniki taśmowe prawdopodobnie znajdą również zastosowanie w hiperskalowych centrach danych, które przechowują obecnie około 547 eksabajtów danych.- mówi Dr. Mark Lantz z IBM.Źródło: Fujifilm