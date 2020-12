DJI kolejną ofiarą Stanów Zjednoczonych. Chiny znowu na celowniku

Zbanowano kolejne chińskich 60 firm.

DJI zbanowany przez Stany Zjednoczone

Zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych dokona się w styczniu 2021 roku. Ustępujący prezydent Donald Trump, znany ze swojego bardzo negatywnego nastawienia wobec Chin, zostanie zastąpiony przez Joe Bidena, w którym wielu widzi nadzieję na ograniczenie lub wręcz wycofanie restrykcji nałożonych na niektóre chińskie firmy, w tym Huawei. Dość niespodziewanie rząd USA ogłosił właśnie rozszerzenie zakazów na 60 kolejnych podmiotów z Państwa Środka. Wśród nich jest znany producent dronów, firma DJI.Zakaz został wprowadzony za sprawą tego samego mechanizmu, który działa w odniesieniu do produktów Huawei. Koncentruje się on przede wszystkim na blokowaniu eksportu amerykańskiej technologii dla producenta dronów. Zakaz utrudni amerykańskim firmom dostarczanie części lub komponentów do użytku w dronach DJI, co może poważnie zakłócić łańcuch dostaw tej firmy. Może on również utrudniać sklepom w Stanach Zjednoczonych bezpośrednią sprzedaż produktów DJI lub transakcje z firmą, zwłaszcza jeśli Chiny odpowiedzą na to działanie swoimi sankcjami.