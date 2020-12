Wydajność Snapdragona 888 5G ujawniona. Qualcomm ma się czym chwalić

Najlepszy procesor dla flagowych smartfonów.



Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku firma Qualcomm zaprezentowała swój najnowszy i najwydajniejszy procesor. Snapdragon 888 5G nareszcie otrzymał zintegrowany modem 5G - Snapdragon X60 - a w SoC znalazł się też koprocesor Hexagon 780, odpowiedzialny za obliczenia dla sztucznej inteligencji. Producent podał właśnie wydajność układu w benchmarkach i... jest co podziwiać.



Snapdragon 888 5G - wydajność

SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G wykonano w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Qualcomm Kryo 680 zapewnia nawet 25-procentowy wzrost wydajności procesora względem obecnej generacji flagowców i może pracować z taktowaniem nawet 2,84 GHz. Układ graficzny Qualcomm Adreno 660 gwarantuje aż 35-procentowy wzrost mocy obliczeniowej GPU, co stanowi największy jak do tej pory skok technologiczny. Przekłada się to rzecz jasna na fenomenalne wyniki w benchmarkach, które właśnie opublikował producent.



Snapdragon 888 5G w AnTutu 8.3.4 osiągnął rezultat na poziomie 735 439 punktów. W Geekbench 5.0.2 było to 1135 punktów dla pojedynczego rdzenia i 3794 punktów w teście wielowątkowym. Wszystkie pozostałe wyniki widnieją na poniższej grafice.



Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku firma Qualcomm zaprezentowała swój najnowszy i najwydajniejszy procesor. Snapdragon 888 5G nareszcie otrzymał zintegrowany modem 5G - Snapdragon X60 - a w SoC znalazł się też koprocesor Hexagon 780, odpowiedzialny za obliczenia dla sztucznej inteligencji. Producent podał właśnie wydajność układu w benchmarkach i... jest co podziwiać.SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G wykonano w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Qualcomm Kryo 680 zapewnia nawet 25-procentowy wzrost wydajności procesora względem obecnej generacji flagowców i może pracować z taktowaniem nawet 2,84 GHz. Układ graficzny Qualcomm Adreno 660 gwarantuje aż 35-procentowy wzrost mocy obliczeniowej GPU, co stanowi największy jak do tej pory skok technologiczny. Przekłada się to rzecz jasna na fenomenalne wyniki w benchmarkach, które właśnie opublikował producent.Snapdragon 888 5G w AnTutu 8.3.4 osiągnął rezultat na poziomie 735 439 punktów. W Geekbench 5.0.2 było to 1135 punktów dla pojedynczego rdzenia i 3794 punktów w teście wielowątkowym. Wszystkie pozostałe wyniki widnieją na poniższej grafice.