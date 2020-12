Potrzebujesz smartfonu z mega baterią? W końcu taki znalazłem

Niedrogi smartfon z mocną baterią.

Więcej mocy od realme

Dobra wydajność w rozsądnej cenie

Bez aparatu ani rusz

Osoby poszukujące nowego smartfona zazwyczaj wśród pożądanych i kluczowych cech wymieniają dobrą wydajność i mocną baterię. To zrozumiałe, chyba nikt nie lubi stresu, że telefon rozładuje się w najmniej oczekiwanym momencie. Szybko spadający poziom naładowania baterii podczas oglądania filmów, grania czy korzystania z nawigacji - taki scenariusz z pewnością zna wielu użytkowników. Szukanie ładowarki czy posiłkowanie się powerbankiem w ciągu dnia może być naprawdę kłopotliwe. Niestety, ale tak wygląda rzeczywistość. Większość dostępnych na rynku urządzeń oferuje maksymalnie 1 pełny dzień pracy na jednym ładowaniu.Antidotum na opisane problemy może ny smartfon z mocną i dobrze zoptymalizowaną baterią. Na polski rynek trafił właśnie- model przeznaczony dla użytkowników, którzy poszukują smartfonu oferującego bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Urządzenia, które przy dobrej wydajności może też poszczycić się korzystną ceną.Jak pojemna powinna być bateria, aby zapewnić nawet kilka dni pracy w trybie mieszanym na jednym ładowaniu? Kiedyś zachwyt budził urządzenia wyposażone w akumulator o pojemności minimum 4000 mAh. Na szczęście rozwój technologii sprawił, że producenci są w stanie zaimplementować jeszcze większe baterie przy zachowaniu rozsądnych gabarytów urządzenia.realme 7i wyposażony został w, która gwarantuje, że nawet intensywnie użytkowany smartfon posłuży do końca dnia, a cyklu mieszanym raz załadowany do pełna wytrzyma od 2 do 3 dni.Co powiecie na 11 godzin rozgrywki w mobilne gry, blisko 20 godzin przeglądania Instagrama, 25 godzin oglądania filmów na dużym i wyrazistym ekranie czy nawet 117 godzin słuchania muzyki? Takie osiągi z realme 7i to codzienność.Zaskakujący jest też czas czuwania. Telefon w tym trybie potrafi wytrzymać do 45 dni. Cóż, takie osiągi pamiętam jeszcze z czasów Nokii 3310, a warto przypomnieć, że realme 7i nie jest prostym telefonem, a w pełni funkcjonalnym smartfonem.Oczywiście tak znakomite rezultaty nie są jedynie zasługą baterii, swoje robi również odpowiednia optymalizacja oprogramowania. Przykładowo aplikacja Quick Freeze może inteligentnie “zamrażać” rzadziej używane aplikacje, aby ograniczyć zużycie energii w tle.Warto też docenić, że realme 7i obsługuje ładowanie 18 W oraz oferuje tryb OTG reverse charging – może więc pełnić rolę power banku dla innych urządzeń mobilnych i akcesoriów. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w podróży i nie raz uratowało moje słuchawki bezprzewodowe, które na gwałt potrzebowały zasilania w najmniej oczekiwanym momencie. Zamiast powerbankiem, podładowałem je realme 7i.Smartfon bazuje na ośmiordzeniowym procesorze MediaTek Helio G85. Układ oferuje 8 rdzeni (2x Cortex-A75 2 GHz + 6x Cortex-A55 1,8 GHz). Wspiera je układ graficzny Mali-G52 GPU taktowany zegarem 800 MHz.Pewnie zapytacie, jak Helio G85 w połączeniu z 4 GB RAM sprawdza się w codziennym użytkowaniu? Odpowiadam: zaskakująco dobrze. Od telefonu za mniej niż 700 zł nie należy oczekiwać osiągów rodem z flagowca. Ważne, aby system działał płynnie i aplikacje uruchamiały się bez zacięć. Dokładnie takie wrażenia oferuje realme 7i.Specyfikację uzupełnia również 6,5-calowy ekran LCD IPS. Obejmuje on 88,7% frontu urządzenia i oferuje rozdzielczość HD+. Muszę pochwalić jego jasność, panel bez problemu pozwala na odczytywanie treści na ekranie nawet w mocnym słońcu.realme nie zapomniało również o zabezpieczeniach biometrycznych. Chcąc chronić zawartość urządzenia można wykorzystać wbudowany skaner odcisków palców. Dużym atutem jest jego lokalizacja - umieszczono go z tyłu więc palec wskazujący ląduje tam gdzie trzeba.Rozwój mobilnej fotografii sprawił, że od smartfonów oczekujemy coraz więcej. Na szczęście nawet w niedrogich urządzeniach montowane są obiektywy, które pozwalają na uchwycenie dużej liczby szczegółów.realme 7i wyposażony został w aparat główny 48 MP z trzema obiektywami. W swojej półce cenowej oferuje rzadko spotykany obiektyw ultraszerokokątny (8 MP). Jest tu również dedykowane oczko do zdjęć makro (2 MP).Smartfon uzupełnia przedni aparat do selfie z matrycą 8 MP, oferujący tryby HDR oraz Beauty dla uzyskania idealnych selfie.Jak zdjęcia wypadają w praktyce? Poniżej możecie zobaczyć kilka przykładów.