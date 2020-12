Boty złożyły 20 milionów zamówień na PS 5. W jednym sklepie. W 30 minut.

Trzeba coś zrobić z tym problemem.

Zmiany w prawie mogą być niezbędne

"prosząc prawodawców, aby robili więcej, by zapobiec działaniom botów w sklepach online"

Przed sklepową premierą PlayStation 5 na OLX nie brakowało ofert od osób, które sprzedawały zakupione w przedsprzedaży konsole z gwarancją dostawy 19 listopada. | Źródło: mat. własny z OLXOkres składania zamówień przedpremierowych na PS5 i późniejsze restocki online były notorycznie obarczone awariami witryn na całym świecie. To właśnie dzięki botom niektóre grupy tzw. "scalpers" zdołały zmagazynować tysiące sztuk konsol, by sprzedawać je później po zawyżonych cenach.Geisler wystosował apel do innych sprzedawców detalicznych, aby dołączyli do Walmart,. Niezależnie od postrzegania Walmart jako podmiotu korporacyjnego, trudno polemizować z faktem, że ma on spory wpływ na określenie, jakie działania można podjąć przeciwko botom PS5 w przyszłości.W Wielkiej Brytanii podpisano wczesny wniosek (EMD) pt. "Odsprzedaż konsol do gier i komponentów komputerowych zakupionych przez automatyczne boty", w którym zawarto apel o zmianę zasady odsprzedaży zakupionych w ten sposób produktów. Wniosek był złożony przez sześciu posłów Szkockiej Partii Narodowej i został podpisany na tę chwilę łącznie przez 20 posłów.Źródło: Walmart