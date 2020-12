Oclean Air 2 - szczoteczka soniczna, której prawie nie słychać

Ultracicha szczoteczka soniczna w dobrej cenie.

Jak działa szczoteczka soniczna?

Zastanawiasz się czy warto kupić szczoteczkę soniczną? Fakty mówią same za siebie, a teraz pojawia się ku temu dobra okazja, bowiem Oclean Air 2 dostępna jet w promocji.Dzięki super szybkim obrotom lub wibracjom generowanym przez silnik, elektryczna szczoteczka do zębów wprowadza włosie w drgania o wysokiej częstotliwości. Drgania te natychmiast zamieniają pastę do zębów w pianę i wyjątkowo skutecznie czyszczą szczeliny między zębami. W międzyczasie wibracje włosia poprawiają krążenie krwi w jamie ustnej masując i chroniąc dziąsła. Z kolei mycie zębów tradycyjną szczoteczką często powoduje ryzyko zbyt dużego nacisku włosiem na zęby i dziąsła, czy też niewłaściwego sposobu szczotkowania, co może powodować nieodwracalne uszkodzenia zębów i dziąseł.Badania pokazują, że szczoteczki elektryczne mogą zmniejszyć intensywność szczotkowania o około 60%, zmniejszając tym samym ryzyko zapalenia dziąseł i krwawienia z dziąseł o 62%. Szczoteczki elektryczne są powszechnie polecane przez dentystów, ponieważ zapewniają również lepszą wydajność usuwania płytki nazębnej niż szczoteczki manualne (aż o 38%).Badanie przeprowadzone wśród prawie 20 000 konsumentów online na całym świecie pokazuje, że dwa główne powody, dla których ludzie rezygnują z używania szczoteczek sonicznych, to hałas i wibracje. Użytkownicy nazywają szczoteczki soniczne głośną elektryczną „wiertarką”, a wspomniane dwa czynniki psują im spokojny poranek, czy też utrudniają wyciszenie przed snem.Zgodnie ze standardami branżowymi, hałas elektrycznej szczoteczki do zębów nie może przekraczać 65 dB, co odpowiada poziomowi dźwięku normalnej rozmowy między ludźmi, podczas gdy poziom hałasu elektrycznych szczoteczek do zębów na rynku wynosi od 55 do 65 dB.Hałas elektrycznych szczoteczek do zębów pochodzi głównie z ruchu obrotowego silnika, wibracji konstrukcji korpusu, drgań główki szczoteczki i hałasu struktury przewodzenia mechanicznego. Aby zmniejszyć poziom dźwięku do 50-60 dB, większość marek stosuje silnik soniczny z lewitacją magnetyczną. Jednak efekty nadal nie są do końca satysfakcjonujące.Oclean, jako nowo rozwijająca się marka w branży elektrycznych szczoteczek do zębów, wprowadza na rynek niezwykle cichą szczoteczkę soniczną – Air 2