Słuchawki i routery Huawei za 9 zł. Rusza Live Sale

Urządzenia Huawei już od 9 zł.

Słuchawki, a może laptop?

Słuchawki Huawei FreeLace - 9 zł

Huawei Power Bank - 9 zł

Router Huawei WiFi WS318n - 9 zł

Router Huawei WiFi WS5200 - 9 zł

Huawei Live Sale to doskonała okazja na upolowanie świątecznych prezentów na ostatnią chwilę. Wydarzenie odbędzie się jużna profilu Huawei na Facebook’u. Osoby, które wezmą w nim udział, będą miały szansę kupić wybrane produkty w cenach już od 9 zł lub w atrakcyjnych zestawach z innymi urządzeniami i akcesoriami.Huawei Live Sale poprowadzi popularny dziennikarz radiowy Krzysztof „Jankes” Jankowski, który wraz z ekspertami produktowymi Huawei doradzi, jakie urządzenia najlepiej sprawdzą się jako prezent gwiazdkowy.Podczas Live Sale będzie można kupić produkty za jedyne 9 zł – w tym routery, bezprzewodowe słuchawki czy power bank. W ofercie znajdą się też słuchawki z dynamiczną redukcją szumów – Huawei FreeBuds 3 za 199 zł lub Huawei FreeBuds Pro za 599 zł. To nie koniec promocji - podczas wydarzenia dostępny będzie również laptop Huawei MateBook X w zestawie z eleganckim plecakiem Huawei w nowej cenie 4999 zł lub smartfon Huawei P smart 2021 w zestawie z opaską Huawei Band 4 za 699 zł.Najbardziej przecenione produkty:Linki do produktów w nowych cenach lub w zestawach będą pojawiać się podczas trwania transmisji i będą kierować do sklepu huawei.pl. Oferta jest limitowana, a z promocji będą mogły skorzystać jedynie osoby oglądające Live Sale.Wydarzenie rozpocznie sięna profilu Huawei Mobile na Facebooku Źródło: Huawei