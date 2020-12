Xiaomi Mi Watch Lite trafia do sprzedaży. I to w jakiej cenie!

Jest już dostępny w Polsce.





Xiaomi Mi Watch Lite – co i za ile?





fot. Xiaomi

To tani, inteligentny zegarek, który na pewno spodoba się użytkownikom poszukującym czegoś innego niż popularna opaska z serii Mi Band. Chiński producent przygotował na początek promocję, ale nawet i bez niej Mi Watch Lite będzie dostępny w świetnej cenie. Premiera sprzętu na terenie Polski odbyła się dość szybko, biorąc pod uwagę prezentację urządzenia na rynku chińskim.Xiaomi Mi Watch Lite korzysta zUżytkownicy mogą wybrać pięć różnych wariantów kolorystycznych – zależnie od swoich osobistych preferencji. Samo urządzenie jest w stanie monitorować do 11 różnych aktywności i według producenta zapewnia nawet dziewięć dni pracy na jednym ładowaniu. O takie statystyki dba wbudowana bateria o pojemności 230 mAh.Xiaomi zdradza także, iż Mi Watch Lite jest odporny na kontakt z wodą, tym samym chwaląc się. Cała obudowa została wykonana z plastiku, co na pewno pomogło przyczynić się do zmniejszenia finalnej ceny jaką trzeba zapłacić za ten akcesorium.Najważniejsze jednak, iż Xiaomi Mi Watch Lite– tym samym zapewniając naprawdę tanią alternatywę dla innych zegarków sportowych. Posiadacze nowego zegarka Xiaomi będą mogli także skorzystać z monitorowania tętna, snu oraz sprawdzania poprawności swojego oddechu.Ile trzeba zapłacić za tego smartwatcha? Do 20 grudnia Xiaomi. W regularnej sprzedaży urządzenie będzie dostępne. Biorąc pod uwagę możliwości Xiaomi Mi Watch Lite raczej nie ma się co zastanawiać nad zakupem.Źródło: Mi Home / fot. Xiaomi