Zwiedziliśmy rekordowo duży Xiaomi Mi Store. Zbudowano go w... Polsce!

Jest przezroczysty telewizor, zakątek smart home oraz całe ściany produktów Xiaomi.

...telewizor, który mógłby się pojawić w filmie science fiction





Nowy Mi Store wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze jest dużo większy - ma powierzchnię aż 306 metrów kwadratowych. Robi wrażenie od samego wejścia, a dodatkowo potęguje je wysoki sufit. Salon wygląda znacznie "poważniej" i nie przypomina niedużego punktu, który... w zasadzie jeszcze działa. Przez jakiś czas w Arkadii będą działały oba salony, jednak z czasem firma zamknie dotychczasowy i skupi się na nowym. Myślę, że to zrozumiałe.Po wejściu do nowego Mi Store zwraca uwagę dedykowana ekspozycja, na której znalazł się...Na dedykowanym stanowisku z barierką znalazł się telewizor Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition. To panel OLED o przekątnej 55 cali, z kontrastem statycznym 150 000 : 1 oraz możliwością wyświetlania obrazu o częstotliwości 120 Hz. Telewizor jest bardzo cienki, a udało się to dzięki umieszczeniu wszystkich podzespołów w sporej podstawie. Nie to jest jednak najlepsze.Pokazywany telewizor Xiaomi jest bowiem przezroczysty. Bez problemu możemy zobaczyć to, co jest za nim. Co ciekawe, obraz nie jest rozmyty ani zniekształcony, jedynie lekko przyciemniony. Po zbliżeniu się do ekranu zauważyłem specyficzny wzór przypominający mi siatkę widoczną np... w drzwiczkach od mikrofalówki. Jest to struktura pikseli, które z powodu ograniczeń technologicznych są częściowo widoczne.Mimo wszystko efekt jest obłędny i polecam każdemu zobaczenie tego na żywo. Zwłaszcza, że podobno telewizor udało się sprowadzić w ostatniej chwili. To prawdziwy rarytas, chociaż koszmarnie drogi. W Chinach kosztuje ok. 27 000 złotych. W takiej cenie da się kupić auto z salonu. Nie ma jednak co się dziwić - innowacje swoje kosztują.Przezroczysty telewizor Xiaomi nie jest praktyczny. Do komfortowego oglądania wymaga ciemnego tła, jednak nie o to w nim chodzi. To miał być pokaz siły technologicznej, która w mojej opinii się udała.