PS4 Pro zostanie wycofane ze sprzedaży

To było do przewidzenia.

PlayStation 4 Pro już niedługo dokona żywota

Źródło: Sony

Konsola PlayStation 5 jest obecna na rynku już ponad miesiąc. Trudno jednak na razie o jej powszechną dostępność . Popyt okazał się znacznie wyższy niż podaż, co przyczyniło się do licznych problemów nawet z przedpremierowymi zamówieniami. Ten stan ulegnie zmianie zapewne dopiero za kilka miesięcy. Sony jednak już teraz przygotowuje się do „ekspansji”.Japoński koncern dosyć regularnie uspokaja użytkowników PlayStation 4, że. Nie ma w tym nic dziwnego – przez całą generację sprzedało się bowiem 113 milionów egzemplarzy tego sprzętu. Nie wszyscy z miejsca przesiądą się na młodsze dziecko.Zaskakująca jednak nie jest również decyzja Sony, jeśli chodzi o plany na skupienie się na rozwoju PlayStation 5 i zachęcaniu jak największej grupy osób do upgrade’u. Dlatego też zwalnianie z produkcją lepszej „czwórki” powinno być uznane za dosyć naturalny krok.Jeśli zajrzymy do oficjalnego sklepu amerykańskiego oddziału Sony, to zauważymy, że karta produktu PlayStation 4 Pro uległa lekkiej modyfikacji. Konsoli nie można już kupić, a w opisie zamieszczona została informacja o „braku planów na wznowienie produkcji tego przedmiotu w przyszłości”. Nie wiem czy trzeba dodawać coś więcej.Oczywiście nie oznacza to, iż w jednym momencie zabrakło towaru.i nie chcę nic mówić, ale za kilka tygodni/miesięcy raczej tego sprzętu już tam nie będzie. Nowe dostawy nie są planowane i trudno mieć nadzieję na zmianę decyzji Sony.Konsola stanowi tak naprawdę swego rodzaju wewnętrzną konkurencję dla PlayStation 5 jeśli chodzi o oferowaną (lecz oczywiście nieporównywalną) moc. Sony nie chce więc, by nowi konsumenci musieli się w ogóle zastanawiać. Podobnie postąpił Microsoft, który niedawno wycofał ze sprzedaży Xboksa One X.Źródło: Sony / Foto. pixabay.com (tdraehne)