Politycy chcą zakazać spekulacji kartami graficznymi i konsolami

Dobra decyzja?

Popyt na konsole nowej generacji na całym świecie był kolosalny, a ich podaż - niewielka. W Polsce dochodziło do kuriozalnych sytuacji, kiedy to autoryzowany partner Sony, sklep MediaMarkt sprzedawał w dniu premiery część konsol PlayStation 5 w cenie niemal dwukrotnie wyższej niż sugerowana. Co więcej, wysyłał je priorytetowo przed sprzętem zamówionym wcześniej w normalnej cenie i z terminem dostawy "do 15 grudnia". W innych krajach większym problemem niż fatalna postawa sklepów zdawała się być aktywność tzw. "scalpers", czyli podmiotów korzystających z botów pomagających im błyskawicznie wykupywać całe zapasy magazynowe sklepów. Osoby lub grupy takich osób sprzedawały później sprzęt w zawyżonych cenach. Kres takim praktykom chce położyć rząd Wielkiej Brytanii.Każda z ostatnich wielkich premier świata nowych technologii kończyła się tak samo. Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 , karty graficzne AMD Radeon RX 6000 , a w mniejszym stopniu także procesory AMD Ryzen 5000 - wszystkie wyprzedawały się często w ciągu kilku sekund od chwili, w której pojawiły się na stanie jakiegoś sklepu. Co się działo później? Później lądowały one na serwisach ogłoszeniowych i aukcyjnych w zawyżonych cenach. Niektóre grupy profesjonalnych "scalpersów" chwaliły się łupem w postaci nawet kilku tysięcy wykupionych w ten sposób konsol.

"Nowe wersje konsol do gier i komponentów komputerowych powinny być dostępne dla wszystkich klientów po cenie nie wyższej niż cena detaliczna zalecana przez producenta i nie powinny być kupowane hurtowo przy użyciu automatycznych botów, które nierzadko omijają maksymalne ilości zakupów narzucone przez sprzedawcę"

"Ponieważ nie ma określonego czasu przeznaczonego na rozpatrzenie EDM, debatuje się nad nielicznymi. Jednak wiele z nich jest bardzo interesujących i szeroko komentowanych w mediach"

Czy państwo powinno interweniować w podobnych sprawach?

W Polsce niczym tzw. scalpers działali oficjalni partnerzy Sony. Któż jednak zabroni sklepom dowolności w ustalaniu cen i dzieleniu konsumentów na lepszych i gorszych? Hm... | Źródło: mat. własny z AllegroW Wielkiej Brytanii dziesięciu posłów próbuje walczyć z tym zjawiskiem. Właśnie podpisano wczesny wniosek (EMD) o nazwie "Odsprzedaż konsol do gier i komponentów komputerowych zakupionych przez automatyczne boty", który zawierać ma zasady odsprzedaży zakupionych w ten sposób produktów. Wniosek był złożony przez sześciu posłów Szkockiej Partii Narodowej i został podpisany na tę chwilę łącznie przez 20 posłów. Sugeruje on wdrożenie zasad podobnych do tych wprowadzonych w 2018 roku, które miałyby na celu powstrzymanie masowego wykupywania produktów., czytamy.Wnioski typu EMD są często używane przez posłów w Wielkiej Brytanii do zwrócenia uwagi na konkretny problem., stwierdza komunikat na stronie internetowej brytyjskiego parlamentu.Na kilka dni przed sklepową premierą PS5 na OLX zaroiło się od prywatnych ofert odsprzedaży konsol zamówionych w przedsprzedaży. | Źródło: mat. własny z OLXWśród internautów pojawiają się głosy o "wolnym rynku" i o tym, aby takiemu procederowi nie przeciwdziałało państwo. Mówi się, że konsumenci mają wybór, bo mogą po prostu nie kupować towaru w zawyżonej cenie. Pytanie brzmi: czy jeśli nie kupią go w zawyżonej cenie, to przy niedostatecznej podaży danego produktu kiedykolwiek będą w stanie go kupić?