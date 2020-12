Nie, nikt chce małych smartfonów. Sprzedaż iPhone 12 mini to koronny dowód

W końcu znikną z rynku.

Sprzedaż iPhone 12 mini poniżej oczekiwań

Wiecie jak to jest. Najwięcej hałasu w sieci na dany temat często robi stosunkowo niewielka grupa internautów, która ze swoim głosem wybija się ponad milczącą większość. Przez to nierzadko można odnieść mylne wrażenie, że konsumenci oceniają jakiś trend negatywnie - lub na odwrót. Tak właśnie postrzegam kwestię smartfonów z ekranami o małej przekątnej, które wyparte zostały przez modele z większymi wyświetlaczami, na co konsumenci przez lata głosowali swoimi portfelami. Osoby utyskujące na ten stan rzeczy regularnie domagają się premier małych smartfonów. Gdy jakiś producent wypuści je do sprzedaży, mało kto je kupuje. Taki los spotyka nowego iPhone 12 mini.W momencie premiery nowych smartfonów iPhone 12 wielu wróżyło sukces najmniejszemu z urządzeń. Najwyraźniej wróżyli go przede wszystkim miłośnicy smartfonów w rozmiarze XS, bowiem model z 5,4-calowym ekranem sprzedaje się poniżej oczekiwań. Dane operatorów ze Stanów Zjednoczonych, udostępnione przez Wave7 Research i opublikowane przez PCMag, pokazują w sposób jednoznaczny, że sprzedaż iPhone 12 mini jest kiepska.