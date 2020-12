Niewiarygodnie szybkie ładowanie OPPO Reno4 Pro kontra biegacz. Kto wygrał?

Wyzwanie technologiczno-biegowe.

Reno4 Pro 5G kontra biegacz

Pod koniec października bieżącego roku na łamach naszego serwisu. Zadaniem uczestników było wskazanie pomysłu na kreatywny sposób przeprowadzenia testu Reno4 Pro 5G pod kątem wykorzystania szybkiego ładowania 65 W SuperVOOC 2.0. Spośród setek intrygujących zgłoszeń mogliśmy wybrać tylko jedno. Postawiliśmy na aktywność fizyczną i bieganie - w końcu każdy z nas potrzebuje ruchu w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.Przypomnijmy, że Adam, laureat konkursu, zaproponował bieg na dystansie 10 km, kontra szybkie ładowanie OPPO 65W SuperVOOC 2.0 w smartfonie Reno4 Pro 5G. Kto wygrał? Przekonajmy się.Reno4 Pro 5G to flagowy przedstawiciel tegorocznej serii Reno4. Smartfon został wyposażony w technologię szybkiego ładowania 65 W SuperVOOC 2.0 i moduł w pełni obsługujący sieć 5G. Wszystko zamknięte zostało w ultrasmukłej obudowie. OPPO wychodzi bowiem z założenia, że wzornictwo przyszłości powinno dostarczać użytkownikom produkty, które są możliwie proste i łatwe w obsłudze, a jednocześnie kryją w sobie misternie komponowane wnętrze.OPPO Reno4 Pro 5G ma zaledwie 7,6 mm grubości (przy wadze 172 g), co czyni go rekordowo smukłym i lekkim telefonem obsługującym 5G.Wyzwanie postanowiliśmy zrealizować na stadionie, aby warunki biegowe był równe. Na starcie w mroźny grudniowy wieczór stanął Rafał Szymczyk - zielonogórski biegacz, który postanowił podjąć wyzwanie.Zasady wyzwania są proste. Sprawdzamy, kto będzie szybszy. Rafał na dystansie 10 km czy szybkie ładowanie w Reno4 Pro 5G od 0 do 100%. Smartfon został oczywiście odpowiednio przygotowany i po całkowitym rozładowaniu podłączony do fabrycznej ładowarki. Zastosowaliśmy tutaj normalne warunki użytkowe, więc telefon podczas testu posiadał aktywną łączność komórkową oraz włączone Wi-Fi.Po 5 minutach bateria w OPPO miała już 9% mocy, a nasz biegacz ponad 1 kilometr za sobą. Minęło kolejne 5 minut, a ekran ładowania wskazywał 31%. Tymczasem zmagania na bieżni szły pełną parą, a Rafał mijał już w nogach ponad 2,4 km. OPPO pokazało, że jest naprawdę mocnym rywalem - wystarczyło niespełna 16 minut ładowania, aby uzupełnić baterię do 53%. W tym momencie nasz biegacz zbliżał się do ukończenia czwartego kilometra.