Laptopy Apple Macbook z czipem M1 deklasują sprzęt z Windows ARM

Imponujące wyniki Apple.

Zaprezentowane w połowie listopada laptopy Apple MacBook z autorskim procesorem Apple M1 budzą ogromne zainteresowanie. Nic dziwnego, bowiem ich możliwości, potwierdzane rosnącą liczbą testów, zdają się przekraczać wszelkie wyobrażenia nawet największych optymistów. Swoją wydajnością przewyższają nie tylko wszystkie inne notebooki Mac korzystające z procesorów Intel, ale także konkurencyjne urządzenia z Windows ARM.Dziennikarze serwisu PCWorld porównali Microsoft Surface Pro X z nowym Apple MacBook Air M1. Sprzęt giganta z Redmond wypada blado na tle nowszego rywala.Obecnie w sprzedaży nie ma zbyt wielu laptopów korzystających z Windows ARM. Urządzenia pracujące pod kontrolą tego systemu operacyjnego mają poważne ograniczenie, w postaci możliwości uruchamiania wyłącznie emulowanego oprogramowania 32-bit x86. Oznacza to tyle, że system nie jest w stanie emulować i uruchamiać 64-bitowych aplikacji stworzonych dla procesorów AMD i Intel.

Nowy MacBook Air z czipem M1. | Źródło: ApplePrzypominam, że ze względu na niską wydajność softu 32-bit Apple zrezygnowało z niego zupełnie w 2019 roku, przy okazji premiery macOS Catalina. Firma z Cupertino wprowadziła przy tym technologię Rosetta 2 dla nowych komputerów Mac M1, która "tłumaczy" każde oprogramowanie stworzone dla komputerów Mac z procesorami Intel na treść binarną ARM, którą znacznie działa lepiej na komputerach z autorskimi procesorami Apple.Firma Microsoft wydała wprawdzie niedawno wersję beta systemu Windows ARM, która oferuje emulację 64-bitowego oprogramowania X86, ale jej wydajność nie jest nawet zbliżona do tego, co potrafią nowe komputery Mac z chipem M1. Rzućcie tylko okiem na wyniki testów Geekbench 5 oraz te przeprowadzone w otwartoźródłowym narzędziu transkodującym pliki wideo, HandBrake. Podczas gdy nowy MacBook Air z chipem M1 konwertował 12-minutowe wideo 4K do formatu 1080p H.265 w około 23 minuty, Surface Pro X ARM potrzebował aż 2 godzin na wykonanie tej samej operacji.Nowy MacBook Air z czipem M1. Wyniki z benchmarka Geekbench 5, gdzie wyższa wartość oznacza lepszy wynik. | Źródło: Apple