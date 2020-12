Składane smartfony to przyszłość. Kupujecie to?

Technologia zaskakuje.

Nowe projekty OPPO robią kolosalne wrażenie

Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie producenci smartfonów toczą batalię głównie na polu jakości zdjęć oraz szybkości ładowania baterii. Gdzieś na bocznych torach rozwijany jest jednak trend, który już wkróce może stać się naszą codziennością. Mam tu na myśli, które ukradkiem wdzierają się na rynek. Technologia ta nie ma łatwo z uwagi na dość wygórowaną cenę - swoje składane telefony na rynek wprowadził już Samsung i wydaje się, że to koreańczycy są liderami tego rynku. Swoje dorzuciła też Motorola wprowadzając również na polski rynek model Motorola Razr . Wciąż pojawiają się kolejne koncepcje i niespodziewane w ostatnich miesiącach najbardziej zaskakuje OPPO.Chiński koncern pokazał niedawno. Brzmi to trochę jak science fiction, jednak takie urządzenie na prawdę istnieje, a jeżeli potrzebujecie dowodu, popatrzcie tylko na poniższe wideo.To nie koniec innowacji. OPPO podczas czwartych Międzynarodowych Targów Wzornictwa Przemysłowego w Chinach (CIDDE) pokazało nowe projekty koncepcyjne. Wspomniane projekty zostały stworzone przez wiodące japońskie studio projektowe – Nendo, stworzone przez Oki Sato. Podczas wystawy, OPPO zaprezentowało również serię projektów klasycznych produktów, prezentując swoje unikalne spojrzenie na wykorzystanie formy, materiałów i interakcji, które towarzyszą marce od samego początku.Podczas tegorocznego CIIDE OPPO zaprezentowało koncepcyjne projekty, które zostały przygotowane we współpracy z japońskim studiem Nendo. Pomysł na "slide-phone" powstał na bazie wspólnej konstatacji OPPO i Nendo, że użytkownicy smartfonów w coraz większym stopniu polegają na swoich smartfonach w interakcji z otaczającym ich otoczeniem.Koncepcja "slide-phone" to konstrukcja z trzema składanymi ekranami, które są przymocowane za pomocą zawiasów składanych w tym samym kierunku. Wszystko to zapewnia użytkownikom elastyczność w zakresie zmiany formy telefonu w zależności od potrzeb. Co więcej, rysik umieszczony w telefonie pozwala użytkownikom na jeszcze łatwiejsze i bardziej efektywne wykorzystanie telefonu do pracy lub innych, bardziej złożonych zadań.Inny projekt koncepcyjny OPPO i nendo, "music-link", to kolekcja urządzeń skupionych wokół pary słuchawek TWS, która zawiera smartwatch, głośnik AI, przenośną ładowarkę i ładowarkę indukcyjną. Wszystkie sprzęty zaprojektowano w minimalistycznej formie. Kiedy słuchawki TWS i przenośne etui do ładowania są umieszczone na głośniku AI, użytkownicy mogą cieszyć się płynnym przechodzeniem muzyki ze słuchawek do głośnika.Miejmy nadzieję, że w przyszłości produkty oparte na koncepcyjnych projektach OPPO trafią na rynek i będą dostępne regularnej sprzedaży.Źródło: OPPO