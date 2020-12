Poszukujesz smartfonu lub tabletu na prezent? Sprawdź propozycje od Huawei

Sprzęt idealny na Gwiazdkę.

Szukając świątecznego prezentu dla bliskich warto postawić na sprawdzony sprzęt renomowanej marki, który nie będzie sprawiał żadnych niespodzianek. W ramach grudniowej kampanii Huawei można nabyć bardzo atrakcyjne smartfony i tablety, które idealnie spełnią się w roli gwiazdkowego podarunku.Smartfon czy tablet? A może oba. Urządzenia Huawei kuszą świetnymi parametrami, dobrą ceną i zaawansowanymi funkcjami. Sprawdźmy zatem, co oferuje Huawei w swoim oficjalnym sklepie internetowym Huawei.pl.Obdarowanie bliskiej osoby smartfonem może być strzałem w dziesiątkę. Okazuje się, że Huawei ma propozycje zarówno dla osób szukających przystępnego cenowo smartfona z niezłymi parametrami, jak i zaawansowanego telefonu, który będzie wykonywał flagowej jakości zdjęcia.W sklepie internetowym huawei.pl dostępny jest HUAWEI P smart 2021 za 699 zł , a bardziej wymagający użytkownicy mogą postawić na flagowca HUAWEI P40 Pro 5G w cenie 2999 zł . Warto przypomnieć, że sugerowana cena tego modelu wynosiła przed promocją 4299 zł.P smart 2021 to stylowy smartfon z dużym, 6,67-calowym wyświetlaczem Full HD+ oraz z poczwórnym aparatem fotograficznym 48 MP. Wyposażono go w pojemną baterię 5000 mAh i technologię SuperCharge – 10 minut ładowania pozwala na korzystanie z telefonu nawet przez dwie godziny.Sercem P smart 2021 jest ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 710A wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna 128 GB może zostać rozszerzona kartą pamięci o pojemności do 512 GB. Trzeba przyznać, że parametry są naprawdę imponujące, jak na smartfon w tak przystępnej cenie.P smart 2021 wykorzystuje oprogramowanie EMUI 10.1, bazujące na systemie operacyjnym Android i działa w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS). Oficjalnym sklepem z aplikacjami na telefonie P smart 2021, podobnie jak w przypadku innych urządzeń Huawei nowej generacji, jest Huawei AppGallery. Oferuje on dostęp do ponad 11 tysięcy aplikacji, w tym ponad tysiąca polskich.to bezkompromisowy flagowiec, którego parametry na każdym kroku udowadniają, że mamy do czynienia ze sprzętem premium.Warto przypomnieć, że smartfony z serii P40 zostały wyposażone w aparat fotograficzny Ultra Vision opracowany we współpracy z legendarną marką Leica. To gwarancja pięknych zdjęć, które wyróżniają się najwyższą jakością i liczbą detali, również w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.Wysoką jakość zdjęć i wideo wykonywanych przez smartfony serii Huawei P40 wspiera również najpotężniejszy procesor Huawei – Kirin 990 5G.W modelu P40 Pro zastosowano ekran OLED o przekątnej 6,58”, który zakrzywia się na krawędziach. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 4200 mAh. Telefon można bardzo szybko naładować dzięki technologii Huawei SuperCharge 40W. Huawei P40 Pro obsługuje też funkcję szybkiego ładowania bezprzewodowego o wartości 27W, a dzięki funkcji ładowania zwrotnego może służyć za przenośny, bezprzewodowy powerbank.Jeżeli szukasz stylowego smartfona do zdjęć - P40 Pro 5G będzie optymalnym wyborem. Smartfon nie tylko dobrze wygląda, ale i oferuje jakość z segmentu premium.Zarówno smartfon P40 Pro 5G, jak i bardziej przystępny cenowo P smart 2021 mogą być doskonały uzupełnieniem eksoystemu Huawei. Wystarczy bowiem zainstalować aplikację AI Life, aby wygodnie zarządzać urządzeniami Huawei jak głośnik, router czy słuchawki bezprzewodowe. Warto zatem postawić na sprzęt tej marki, jeżeli w domu posiadamy już inne urządzenia producenta.W ostatnich miesiącach jeszcze więcej czasu spędzamy w domu. Niecodzienna sytuacja sprawiła, że mamy więcej czasu na rozrywkę jak filmy czy gry. Idealnym sprzętem do konsumpcji multimediów mogą być tablety Huawei, które teraz można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach.Na gwiazdkę polecamy urządzenia opracowane z myślą o potrzebach całej rodziny -w bardzo przystępnej cenie 649 zł orazz ekranem FullView 2K i z potężnym systemem audio, który kosztuje teraz 1399 zł.W przypadku tańszego MatePad T10 warto zwrócić uwagę na ośmiordzeniowy procesor Kirin 710A i oprogramowanie EMUI 10.1 wspomagające szereg praktycznych i intuicyjnych funkcji, między innymi możliwość dzielenia ekranu między dwie aplikacje czy tryb korzystania z urządzenia przy słabym oświetleniu.Tablet Huawei MatePad T10 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 9,7-cala z funkcją ochrony wzroku, mocny system nagłośnienia oraz pojemną baterię 5100 mAh.Urządzenie waży zaledwie 450 g, dzięki czemu w komfortowy sposób mogą korzystać z niego również najmłodsi. Krawędzie urządzenia są lekko zakrzywione, przez co tablet bardzo wygodnie leży w dłoni. Co ważne, model T10 obsługuje funkcję „Kącik dziecięcy” oraz tryb ebook.