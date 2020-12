Poszerz zasięg WiFi 6 ax. Wzmacniacz TP-Link RE605X ze świetną funkcją OneMesh

TP-Link RE605X z WiFi 6 ax i gigabitowym portem Ethernet / foto. TP-Link

Poza pracą jako tradycyjny WiFi extender czy dodatkowy punkt dostępowy wpięty w główne urządzenie sieciowe przewodowo, możemy stworzyć też sieć Mesh na bazie TP-Link OneMesh. To rozwiązanie podobne do typowych, ale zamiast ograniczania się do jednego modelu sprzętu z zestawu mesh, możemy spiąć jako pojedynczą sieć sporo zgodnych modeli z portfolio TP-Linka. Wtedy nasz komputer czy smartfon wystarczy sparować z jednym routerem czy extenderem, a będzie mógł podpiąć się do każdego składnika systemu i płynnie przełączać pomiędzy nimi zamiast ręcznie zmienić punkt WiFi, kiedy inny będzie miał lepszy zasięg. Wszystko będzie odbywać się bez udziału użytkownika.





Gigabitowy Ethernet i aplikacja TP-Link Tether



Gigabitowy port Ethernet na kablową sieć lokalną może służyć nie tylko jako opcjonalna metoda połączenia z resztą naszej infrastruktury, ale też dostarczać przewodowo dane do urządzeń niewyposażonych w WiFi (lub po prostu takich, gdzie wolimy wykorzystać kabel na tym etapie, a nie). Extenderem TP-Link RE605X możemy zarządzać klasycznie, czyli wchodząc przeglądarką internetowa na panel urządzenia, ale też za pomocą mobilnej aplikacji TP-Link Tether (dostępna w naszej bazie), która jest zgodna z Androidem i iOS. TP-Link RE605X jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 400 złotych.



Źródło i foto: TP-Link

TP-Link wypuścił właśnie wzmacniacz (innymi słowy WiFi range extender) o nazwie RE605X. Oferuje szybki nowy standard sieci WiFi 6 ax i dwa pasma. Jego klasa, to 1800 Mb/s, a konkretnie może osiągnąć w 2,4 GHz maksymalnie 574 Mb/s, za to w 5 GHz nawet do 1201 Mb/s. Oczywiście to teoretyczne maksymalne wartości, realne będą niższe, ale i tak wysokie. Dzięki temu mamy wystarczające możliwości, do oglądania wideo w 4K, pobierania dużych plików, korzystania z lokalnych dysków sieciowych czy grania. Oczywiście jako metodę parowania można użyć szybkiego WPS.