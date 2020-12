OPPO Watch LTE dostępny w Polsce. Smartwatch funkcjonalny jak smartfon

Zegarek wspiera eSIM.

Smartwatch z Wear OS by Google

OPPO Watch 46 mm (LTE) - cena w Polsce

OPPO Watch 46 mm to jeden z najciekawszych inteligentnych zegarków wyposażonych w system operacyjny Wear OS by Google, jaki możemy kupić na polskim rynku. Teraz do sprzedaży trafiłaobsługująca kartę, dzięki czemu pozwala na korzystanie z internetu czy m.in. odbieranie połączeń bez konieczności łączenia ze smartfonem. Dodatkowo dzięki obsłudze płatności bezstykowych w wielu sytuacjach może z powodzeniem zastąpić telefon.OPPO Watch eSIM jest dostępny w rozmiarze 46 mm, a jego ramka została wykonana ze stopu aluminium serii 6000. Podwójnie zakrzywiony ekran AMOLED o rozdzielczości 402x476 (326 PPI) zajmuje 72,76% w stosunku do powierzchni zegarka. Wersja LTE będzie dostępna w kolorze czarnym. Paski do zegarka da się natomiast łatwo zmienić, korzystając z jednego przycisku. Są one wykonane z różnych materiałów, a wśród ich oferty znalazło się wiele kolorów, dzięki czemu każdy dopasuje gadżet do swojego stylu.OPPO Watch 46 mm (LTE) wyposażony został w system operacyjny Wear OS by Google, co sprawia, że daje on wybór szerokiej gamy aplikacji Google. Dzięki obsłudze karcie eSIM umożliwia pełną obsługę połączeń głosowych. Użytkownik może więc pozostać zawsze w kontakcie nawet jeśli np. na czas zimowego joggingu nie chce zabierać ze sobą telefonu. OPPO Watch eSIM sprawdzi się doskonale także podczas zakupów. A wszystko to dzięki wyposażeniu urządzenia w kompatybilność z usługą Google Pay.Funkcja stałego monitorowania pulsu i faz snu pozwala z kolei na przeanalizowanie informacji o kondycji organizmu. Aktywność wspomaga dodatkowo opcja 5-minutowych treningów, o których zegarek przypomina sam, co sprawia, że każdy może wpleść regularne i zróżnicowane ćwiczenia w grafik nawet najbardziej intensywnego dnia. Dzięki aplikacji Google Fit posiadacz OPPO Watcha prześledzi efekty wszystkich aktywności, w tym kiteserfingu czy wiosłowania na siłowni. Możliwości sportowe uzupełniają wskazówki głosowe, a także pięć trybów treningowych: bieg rekreacyjny, bieg na spalanie tłuszczu, spacer, jazda na rowerze i pływanie. W połączeniu z pięcioma czujnikami ruchu oraz funkcją GPS + GLONASS smartwatch stanowi więc idealnego towarzysza treningu.Sprzedaż OPPO Watch eSIM zaczyna się w Polsce od dzisiaj, 14 grudnia 2020 r. i będzie prowadzona w większości partnerskich sieciach detalicznych (w tym strefie marki na Allegro) oraz we współpracy z operatorem. Sugerowana cena detaliczna urządzeniaDla fanów zakupowych okazji została przygotowana dodatkowa gratka: w dniach 14-27 grudnia, cena wszystkich smartwatchy OPPO została obniżona o 200 zł. W ten sposób, nowa wersja LTE będzie w tym okresie dostępnaŹródło: OPPO