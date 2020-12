Jaki laptop na prezent dla gracza? MSI ma wszystko, czego potrzebujesz

Wybierz rozsądnie.



Rok 2020 przebiega pod znakiem nauki i pracy zdalnej. Ludzkość spędza w domu więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej, co oczywiście przekłada się na zmianę codziennych zwyczajów. Bardzo intensywnie eksploatowane są komputery, które dla wielu osób są nie tylko podstawowym narzędziem nauki lub pracy, ale także rozrywki. W obliczu powyższych, nowoczesny laptop stał się idealnym pomysłem na świąteczny prezent, który może nie tylko dać radość obdarowanemu, ale również zwiększyć efektywność jego codziennych działań. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jaki laptop z oferty MSI warto sprezentować najbliższym.



Uznaliśmy, że najbardziej wszechstronnym z rodzajów laptopów będzie laptop gamingowy. Ten zapewni odpowiednią moc obliczeniową zarówno w najnowszych grach, jak i zaawansowanych aplikacjach, oferując przy tym wysoką kulturę pracy oraz optymalny poziom komfortu użytkowania. Z takiej prezentu ucieszy się nie tylko uczeń szkoły podstawowej i średniej, ale także student oraz osoba pracująca, mająca edukację już za sobą.



Uwaga: zakup wszystkich laptopów wymienionych w niniejszym zestawieniu jest premiowany w ramach akcji



1. MSI GT76 Titan

Istnieje pewna grupa graczy, która nie lubi żadnych kompromisów. To z myślą o nich firma MSI stworzyła swoje laptopy z serii GT76 Titan. Urządzenia przykuwają spojrzenia za sprawą najwydajniejszych procesorów Intel Core 9. generacji - podkręconego do aż 5 GHz 8-rdzeniowego i9-9900K oraz i7-9700K, które swoją wydajnością zawstydzają niejeden komputer stacjonarny.



Rok 2020 przebiega pod znakiem nauki i pracy zdalnej. Ludzkość spędza w domu więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej, co oczywiście przekłada się na zmianę codziennych zwyczajów. Bardzo intensywnie eksploatowane są komputery, które dla wielu osób są nie tylko podstawowym narzędziem nauki lub pracy, ale także rozrywki. W obliczu powyższych, nowoczesny laptop stał się idealnym pomysłem na świąteczny prezent, który może nie tylko dać radość obdarowanemu, ale również zwiększyć efektywność jego codziennych działań. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jaki laptop z oferty MSI warto sprezentować najbliższym.Uznaliśmy, że najbardziej wszechstronnym z rodzajów laptopów będzie laptop gamingowy. Ten zapewni odpowiednią moc obliczeniową zarówno w najnowszych grach, jak i zaawansowanych aplikacjach, oferując przy tym wysoką kulturę pracy oraz optymalny poziom komfortu użytkowania. Z takiej prezentu ucieszy się nie tylko uczeń szkoły podstawowej i średniej, ale także student oraz osoba pracująca, mająca edukację już za sobą.zakup wszystkich laptopów wymienionych w niniejszym zestawieniu jest premiowany w ramach akcji MSI Cyber Xmas atrakcyjnymi bonusami o wartości nawet 1200 złotych. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na końcu artykułu.Istnieje pewna grupa graczy, która nie lubi żadnych kompromisów. To z myślą o nich firma MSI stworzyła swoje laptopy z serii GT76 Titan. Urządzenia przykuwają spojrzenia za sprawą najwydajniejszych procesorów Intel Core 9. generacji - podkręconego do aż 5 GHz 8-rdzeniowego i9-9900K oraz i7-9700K, które swoją wydajnością zawstydzają niejeden komputer stacjonarny.





Na miłośników gier czekają układy graficzne do GeForce RTX 2080 SUPER i nawet 32 GB RAM. Obraz z gier wyświetlany jest na dużych, 17,3-calowych matrycach o rozdzielczości 4K z bardzo cienkimi ramkami. O schładzanie tego potwora dba wyjątkowy system chłodzenia Cooler Boost Titan z aż 4 wentylatorami. Wszystko to zamknięte w efektownej, świetnie wykończonej obudowie z podświetleniem RGB. Ten laptop to arcydzieło.



Ceny poszczególnych konfiguracji laptopa MSI GT76 Titan poznasz,



2. MSI GS75 Stealth

Znalezienie drugiego tak wydajnego oraz tak smukłego i pięknego zarazem laptopa do gier może być niemałym wyzwaniem. MSI GS75 Stealth wygląda jak dzieło sztuki lub biznesowy ultrabook wysokiej klasy, ale tak naprawdę skrywa w sobie podzespoły o zaskakująco wysokiej mocy obliczeniowej.



Na miłośników gier czekają układy graficzne do GeForce RTX 2080 SUPER i nawet 32 GB RAM. Obraz z gier wyświetlany jest na dużych, 17,3-calowych matrycach o rozdzielczości 4K z bardzo cienkimi ramkami. O schładzanie tego potwora dba wyjątkowy system chłodzenia Cooler Boost Titan z aż 4 wentylatorami. Wszystko to zamknięte w efektownej, świetnie wykończonej obudowie z podświetleniem RGB. Ten laptop to arcydzieło.Ceny poszczególnych konfiguracji laptopa MSI GT76 Titan poznasz, klikając tutaj Znalezienie drugiego tak wydajnego oraz tak smukłego i pięknego zarazem laptopa do gier może być niemałym wyzwaniem. MSI GS75 Stealth wygląda jak dzieło sztuki lub biznesowy ultrabook wysokiej klasy, ale tak naprawdę skrywa w sobie podzespoły o zaskakująco wysokiej mocy obliczeniowej.





Te ważące zaledwie 2,3 kg i mające jedynie 2 cm grubości laptopy gwarantują dużą liczbę klatek w grach za sprawą układów graficznych do NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q, procesorów do Intel Core i9-10980K, nawet 32 GB pamięci RAM DDR4 i szybkich dysków SSD NVMe o łącznej pojemności nawet 2 TB. Gracze docenią obecność 17,3-calowego ekranu o odświeżaniu 240 Hz, spisującego się doskonale w grach e-sportowych, gdzie są w stanie wyświetlać każdą z 240 klatek generowanych w sekundzie.



MSI GT76 Titan sprzedawany jest w wielu różnych konguracjach.



3. MSI GS66 Stealth

Osoby często podróżujące z laptopem, a jednocześnie wymagające od niego najwyższej wydajności w grach, przy zachowaniu eleganckiego, niepozornego wyglądu, marzą o sprzęcie pokroju MSI GS66 Stealth. Wykorzystujący matrycę IPS Full HD o przekątnej 15,6-cala laptop zamknięto w obudowie typowej dla urządzeń z mniejszymi ekranami. Udało się to za sprawą zastosowania bardzo smukłych ramek.



Te ważące zaledwie 2,3 kg i mające jedynie 2 cm grubości laptopy gwarantują dużą liczbę klatek w grach za sprawą układów graficznych do NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q, procesorów do Intel Core i9-10980K, nawet 32 GB pamięci RAM DDR4 i szybkich dysków SSD NVMe o łącznej pojemności nawet 2 TB. Gracze docenią obecność 17,3-calowego ekranu o odświeżaniu 240 Hz, spisującego się doskonale w grach e-sportowych, gdzie są w stanie wyświetlać każdą z 240 klatek generowanych w sekundzie.MSI GT76 Titan sprzedawany jest w wielu różnych konguracjach. Kliknij tutaj miejscu , aby poznać ceny i szczegóły.Osoby często podróżujące z laptopem, a jednocześnie wymagające od niego najwyższej wydajności w grach, przy zachowaniu eleganckiego, niepozornego wyglądu, marzą o sprzęcie pokroju MSI GS66 Stealth. Wykorzystujący matrycę IPS Full HD o przekątnej 15,6-cala laptop zamknięto w obudowie typowej dla urządzeń z mniejszymi ekranami. Udało się to za sprawą zastosowania bardzo smukłych ramek.





Laptop sprzedawany jest w wielu różnych konfiguracjach - m.in. z ekranami 144 Hz, 240 Hz i 300 Hz. Najwydajniejsza z Intel Core i9-9900K i RTX 2080 Max-Q na pokładzie bez problemu poradzi sobie z popularnymi tytułami nawet w 4K, po podpięciu zewnętrznego monitora. Wszyscy bez wyjątku docenią akumulator o pojemności aż 99,9 Wh, przekładający się na długie działanie bez zasilania sieciowego oraz klawiaturę SteelSeries z oddzielnym podświetleniem RGB dla każdego klawisza.



Ceny laptopów MSI GS66 Stealth sprawdzisz



4. MSI GE66 Raider

Stonowany, elegancki, wydajny. Jeśli na prezent szukasz laptopa z ekranem o przekątnej 15,6-cala, o bardzo wysokiej wydajności, a MSI GT76 Titan wydaje się dla Ciebie nieco zbyt masywny, koniecznie zwróć uwagę na model MSI GE66 Raider. Bezkompromisowa konstrukcja wykorzystuje najwydajniejsze z dostępnych na rynku podzespołów, celem zapewnienia najwyższej wydajności w grach.



Laptop sprzedawany jest w wielu różnych konfiguracjach - m.in. z ekranami 144 Hz, 240 Hz i 300 Hz. Najwydajniejsza z Intel Core i9-9900K i RTX 2080 Max-Q na pokładzie bez problemu poradzi sobie z popularnymi tytułami nawet w 4K, po podpięciu zewnętrznego monitora. Wszyscy bez wyjątku docenią akumulator o pojemności aż 99,9 Wh, przekładający się na długie działanie bez zasilania sieciowego oraz klawiaturę SteelSeries z oddzielnym podświetleniem RGB dla każdego klawisza.Ceny laptopów MSI GS66 Stealth sprawdzisz pod tym adresem Stonowany, elegancki, wydajny. Jeśli na prezent szukasz laptopa z ekranem o przekątnej 15,6-cala, o bardzo wysokiej wydajności, a MSI GT76 Titan wydaje się dla Ciebie nieco zbyt masywny, koniecznie zwróć uwagę na model MSI GE66 Raider. Bezkompromisowa konstrukcja wykorzystuje najwydajniejsze z dostępnych na rynku podzespołów, celem zapewnienia najwyższej wydajności w grach.





Matryca 240 Hz z NVIDIA G-Sync, dobra kultura pracy, długi czas pracy na baterii, wydajne podzespoły od NVIDIA i Intel i fenomenalna jakość wykonania to wizytówki tego laptopa. Warto zwrócić uwagę na modele z kartami RTX 2070, które wypadają niezwykle korzystnie cenowo na tle innych rozwiązań.



Ceny MSI GE66 Raider sprawdzisz,



5. MSI GE75 Raider

MSI GE75 Raider to propozycja dla osób marzących o laptopie gamingowym łączącym zalety konstrukcji najlżejszych oraz tych wyposażonych w zaawansowane układy chłodzenia. Suma zalet tego rozsądnie wycenionego modelu pokazuje, że jest on ciekawą propozycją tak dla graczy, których usatysfakcjonuje moc obliczeniowa układu RTX 2060, jak i wymagających, pożądających najwydajniejszego stosowanego w laptopach układu RTX 2080 Super.



Matryca 240 Hz z NVIDIA G-Sync, dobra kultura pracy, długi czas pracy na baterii, wydajne podzespoły od NVIDIA i Intel i fenomenalna jakość wykonania to wizytówki tego laptopa. Warto zwrócić uwagę na modele z kartami RTX 2070, które wypadają niezwykle korzystnie cenowo na tle innych rozwiązań.Ceny MSI GE66 Raider sprawdzisz, przechodząc pod ten adres MSI GE75 Raider to propozycja dla osób marzących o laptopie gamingowym łączącym zalety konstrukcji najlżejszych oraz tych wyposażonych w zaawansowane układy chłodzenia. Suma zalet tego rozsądnie wycenionego modelu pokazuje, że jest on ciekawą propozycją tak dla graczy, których usatysfakcjonuje moc obliczeniowa układu RTX 2060, jak i wymagających, pożądających najwydajniejszego stosowanego w laptopach układu RTX 2080 Super.





MSI GE75 Raider to świetna wydajność GPU i CPU za sprawą skutecznego układu chłodzenia, szybkie dyski SSD i pamięci RAM (które da się łatwo ulepszać) oraz szybkie Wi-Fi 6. Każdy użytkownik zachwyci się wygodną klawiaturą, donośnie grającym systemem czterech głośników oraz pięknym wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz.



Przejdź na



6. MSI Creator 15

Ostatnią z propozycji dedykujemy zwłaszcza studentom, twórcom oraz ludziom biznesu, którzy w przerwie od pracy chcieliby móc pograć w ulubione produkcje. MSI Creator 15 to wymarzone narzędzie do produktywnego działania, zachwycające niskoprofilową, aluminiową obudową, z piaskowanym grafitowo-szarym wykończeniem. Laptop spełniający wymagania programu RTX Studio jest urządzeniem, które ucieszy studenta architektury, grafika, fotografa i osobę zajmującą się na co dzień montażem wideo. Gwarantem jego wszechstronności są układy Intel Core i7-10875H oraz karty graficzne od GTX 1660 Ti do RTX 2080 Super Max-Q, do wyboru.



MSI GE75 Raider to świetna wydajność GPU i CPU za sprawą skutecznego układu chłodzenia, szybkie dyski SSD i pamięci RAM (które da się łatwo ulepszać) oraz szybkie Wi-Fi 6. Każdy użytkownik zachwyci się wygodną klawiaturą, donośnie grającym systemem czterech głośników oraz pięknym wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz.Przejdź na na stronę producenta , aby poznać ceny laptopów MSI GE75 Raider.Ostatnią z propozycji dedykujemy zwłaszcza studentom, twórcom oraz ludziom biznesu, którzy w przerwie od pracy chcieliby móc pograć w ulubione produkcje. MSI Creator 15 to wymarzone narzędzie do produktywnego działania, zachwycające niskoprofilową, aluminiową obudową, z piaskowanym grafitowo-szarym wykończeniem. Laptop spełniający wymagania programu RTX Studio jest urządzeniem, które ucieszy studenta architektury, grafika, fotografa i osobę zajmującą się na co dzień montażem wideo. Gwarantem jego wszechstronności są układy Intel Core i7-10875H oraz karty graficzne od GTX 1660 Ti do RTX 2080 Super Max-Q, do wyboru.