Ultrasmukłe i lekkie laptopy Huawei to trafione prezenty na Święta. Podpowiadamy, który model wybrać

Udane świąteczne prezenty.

Huawei MateBook 13 2020 - laptop do zadań specjalnych

Dzięki HUAWEI Share łatwo prześlesz pliki ze smartfona na komputer

Huawei Matebook X - lżejszego się już nie dało!

Kamera przednia schowana w klawiaturze to użyteczne rozwiązanie dla osób ceniących sobie prywatność

Dobry router to wspaniały prezent dla wszystkich domowników

W 2020 roku, praktycznie z dnia na dzień, laptopy stały się najpowszechniejszym z narzędzi stosowanych w edukacji oraz życiu zawodowym. Powód jest oczywisty. Przejście na naukę oraz pracę w trybie zdalnym sprawiło, że ludzie na całym świecie zaczęli szukać urządzeń oferujących im maksimum wydajności oraz skuteczności i komfortu działania, w jak najkorzystniejszej cenie. Dobrej klasy notebook stanowi w tym sezonie bardzo uniwersalny i praktyczny pomysł na prezent z wyższej półki cenowej.Wybierając wymarzonego laptopa dla bliskiej osoby warto jest znać dobrze jej potrzeby. W sklepach dostępnych jest tak wiele modeli urządzeń, że może od tego rozboleć głowa. Laptopy dla graczy, podstawowe laptopy multimedialne, laptopy ultralekkie i smukłe, o wysokiej wydajności... Najbardziej pożądanymi i uniwersalnymi z tego grona sprzętów wydają się przedstawiciele ostatniego rodzaju konstrukcji - lekki, kompaktowe, świetnie wykonane. Wszechstronność zastosowań czyni je ciekawymi propozycjami nie tylko do pracy i nauki zdalnej, ale także multimedialnej rozrywki. Przedstawicielami tego właśnie segmentu są dwa nowe notebooki Huawei, które zdaniem naszej redakcji każdy chciałby znaleźć pod choinką.Warto pamiętać o tym, że sprzęty marki Huawei tworzą razem bardzo ciekawy ekosystem powiązanych ze sobą rozwiązań i choćby z tego powodu warto łączyć je w pary lub jeszcze liczniejsze rodziny urządzeń. Oprócz laptopów współpracujących ze smartfonami za sprawą praktycznej funkcji Huawei Share w niniejszym wpisie chcielibyśmy także zaproponować Wam nowoczesny router Huawei AX3. Dysponując więcej niż jednym urządzeniem tej marki da się lepiej wykorzystać pełnię potencjału każdego z nich.Pierwszym z laptopów, który chcielibyśmy polecić Waszej uwadze jest Huawei MateBook 13 2020. Naszą uwagę zwróciła konfiguracja dostępna w ramach trwającej w internetowym sklepie Huawei.pl promocji świątecznej za 4599 złotych . Jeszcze do niedawna o tak interesującym laptopie za tak atrakcyjne pieniądze można było jedynie pomarzyć.Huawei MateBook 13 2020 to ważący zaledwie 1,3 kg notebook wyposażony w 13-calowy ekran o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli, otoczony przez ultrawąskie ramki. Nietypowe proporcje wyświetlacza o 100-procentowym pokryciu przestrzeni sRGB poprawiają wygodę korzystania z dostępnej przestrzeni roboczej nie tylko w programach do wideokonferencji, ale także aplikacjach wchodzących w skład popularnych pakietów biurowych, czy też programach do obróbki graficznej. Dostępna w polecanym modelu dotykowa matryca usprawnia pracę w obrębie preinstalowanego i przystosowanego doskonale do jej obsługi systemu Windows 10 Home.Bez względu na to, czy osoba obdarowywana jest uczniem szkoły średniej, studentem architektury lub kierunku graficznego, czy też biznesmenem - z pewnością doceni zastosowane w Huawei MateBook 13 2020 podzespoły. Producent postawił tu na moc obliczeniową procesora Intel Core i7-10510U oraz dedykowanej karty graficznej NVIDIA GeForce MX250 z 2 GB pamięci GDDR5. Taki zestaw gwarantuje nie tylko sprawną obsługę nawet bardzo wymagających aplikacji wykorzystywanych w wielu szkołach, uczelniach i miejscach pracy, ale także możliwość zagrania w mniej wymagające gry, z całkiem wysoką liczbą klatek.Zamknięty w obudowie o grubości 14,9 mm sprzęt oszczędza czas użytkownika na każdym kroku. Dysk SSD NVMe sprawia, że system wczytuje się w ciągu paru sekund, funkcja Huawei Share pozwala jednym dotknięciem łączyć bezprzewodowo smartfon z laptopem i przesyłać pomiędzy nimi pliki, a technologia Quick Charge zapewni, że kwadrans ładowania dostarczy baterii o pojemności 41,7 Wh energii nawet ponad 2 godziny pracy biurowej.Czy jesteście w stanie uwierzyć, że laptop wyposażony w ekran o przekątnej 13 cali może ważyć zaledwie 1 kg? Ja też nie byłem, dopóki do moich dłoni nie trafił Huawei Matebook X. Jeśli pierwszych skrzypiec nie gra najwyższa wydajność, a znaczenie ma niewielka waga oraz kompaktowe wymiary, to propozycja w postaci MateBook X nie ma sobie równych.Huawei MateBook X to sprzęt zamknięty w obudowie o wymiarach 284,4 x 206,7 mm i grubości 13,6 milimetra. Urządzenie jawi się jako spełnienie marzeń osób często podróżujących z notebookiem. Ten zmieści się nawet w stosunkowo niewielkiej damskiej torebce lub męskiej aktówce - podobnie zresztą jak jego kompaktowa ładowarka USB-C o mocy 65 W. Za jej pomocą naładować da się błyskawicznie także smartfon. Spójrzcie tylko jak dobrze prezentuje się Huawei Matebook X - zarówno w kolorze srebrnym, jak i zielonym.13-calowy ekran dotykowy wyświetla obraz o rozdzielczości 3000x2000 pikseli, 100-procentowym pokryciu przestrzeni kolorów sRGB i jasności na poziomie 400 nitów. Dzięki tak wysokiej jasności matrycy praca i nauka przy jego wykorzystaniu stanowią czystą przyjemność, również w trudnych warunkach oświetleniowych.Proponowany przez nas model w ramach trwającej w sklepie Huawei.pl promocji świątecznej kosztuje obecnie 4999 złotych (cena przed promocją to 6499 złotych). W tej cenie otrzymacie wariant z procesorem Intel Core i5-10210U, gwarantującym idealny balans pomiędzy wydajnością, a długością czasu pracy na baterii. Sprzęt dysponuje ponadto 16 GB pamięci RAM, energooszczędnym układem graficznym Intel UHD Graphics oraz szybkim dyskiem SSD NVMe o pojemności 512 GB.Świetnym pomysłem na prezent świąteczny dla całej rodziny jest... router. Zdziwieni? Zupełnie niesłusznie! To właśnie to niepozorne i przeważnie marginalizowane urządzenie odpowiada przecież za jakość działania domowej sieci internetowej. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie potrafią być różnice pomiędzy poszczególnymi modelami routerów - tak w zakresie prędkości połączenia, towarzyszących mu opóźnień, zasięgu, jak i stabilności działania całej sieci.Huawei AX3 dual-core to urządzenie obsługujące najnowszy i najdoskonalszy standard sieci Wi-Fi 6. Model ten, wyposażony w cztery zewnętrzne anteny i aż dwa wzmacniacze sygnału, zagwarantuje odpowiedni zasięg domowej sieci oraz wysokie prędkości pobierania i wysyłania danych. Za sprawą technologii MU-MIMO oraz OFDMA sprzęt ten sprawdzi się doskonale w domu, w którym z Internetem łączy się kilka smartfonów, telewizor, komputery oraz inne urządzenia elektroniczne, zapewniając każdemu użytkownikowi możliwość korzystania z połączenia o najwyższych dostępnych parametrach.W naszej recenzji chwaliliśmy Huawei AX3 za jego kompaktowe wymiary, fenomenalną cenę (która teraz jest jeszcze niższa) oraz łatwą obsługę, także z poziomu aplikacji. Ten router pozwoli błyskawicznie ustawić opcje kontroli rodzicielskiej, czy też utworzyć sieć dla gości.Huawei AX3 działał będzie świetnie zarówno z laptopem Matebook X wyposażonym w kartę Wi-Fi 6, jak i Matebook 13 z kartą Wi-Fi 5 - podobnie zresztą jak z innymi sprzętami w Twoim domu. Standard Wi-Fi 6 jest kompatybilny wstecznie, więc możesz być pewny, że router będzie bezproblemowo działał w każdej sytuacjiCena routera Huawei AX3 to w ramach trwającej obecnie w sklepie internetowym Huawei.pl promocji świątecznej to tylko 229 złotych . Warto pamiętać, że dostawa kurierska ze sklepu Huawei.pl jest darmowa.Artykuł powstał we współpracy z marką Huawei