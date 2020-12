Tak ma wyglądać OnePlus 9. Jest... brzydki

Mamy zdjęcia i specyfikację.





OnePlus 9 – wygląd i specyfikacja





fot. PhoneArena

Informacji na tematciąg dalszy. Chiński producent przygotowuje się do premiery swojego nowego urządzenia, a do sieci przedostały się fotografie, które rzekomo mają pokazywać wspomniany sprzęt w pełnej krasie. Trzeba przyznać, że design OnePlus 9. Fotografie, które wyciekły do internetu mają jednak przedstawiać prototyp urządzenia. Finalna wersja sprzętu może więc się zmienić – ogromnych poprawek mimo wszystko nie należy się spodziewać.Opisywane zdjęcia zostały uzyskane przez serwis PhoneArena i bardzo dokładnie pasują do tego, co mogliśmy zobaczyć już wcześniej w postaci renderów. Przedni panel OnePlus 9Do tego wszystkiego można dodać dziurkę w wyświetlaczu skrywającą w sobie kamerę do zdjęć selfie. Według przecieków, sam wyświetlacz ma działać z częstotliwościąprzy zachowaniu proporcji 20:9 i rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli.OnePlus 9 będzie od momentu wyjęcia z pudełka zasilany procesorem Qualcomm Snapdragon 888 – najnowszą, flagową jednostką amerykańskiego producenta. Sam sprzęt zadziała w oparciu o system Android 11 wraz z listopadowymi poprawkami bezpieczeństwa. Do tego możemy dorzucić takżeZrzuty ekranu wykonane w samym interfejsie urządzenia pokazują również, iż OnePlus 9 będzieNiestety nie wiadomo nic więcej na temat dodatkowych „oczek” na tylnej obudowie. Fotografia mobilna jest jednak gałęzią, w której OnePlus stara się rozwijać z modelu na model.NajwiększąSprzęt może stać się popularny jeśli zostanie odpowiednio wyceniony – a z tym w ciągu ostatniego roku OnePlus miał spore problemy.Źródło: PhoneArena / fot. Let'sGoDigital