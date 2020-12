15 tanich i praktycznych gadżetów z AliExpress

Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

W gąszczu różnej jakości produktów w serwisie AliExpress trudno jest znaleźć coś naprawdę ciekawego. Odwalamy mozolną robotę za Was i co tydzień wyszukujemy najciekawsze i najlepiej oceniane gadżety, jakie można kupić w Chinach.

Jedna z najmniejszych, najtańszych i najmocniejszych latarek, jakie z czystym sumieniem można polecić. Może przy okazji pełnić funkcję lampki warsztatowej o dużej mocy, za sprawą dodatkowego paska LED z boku obudowy. Co ciekawe, jest to sprzęt zasilany akumulatorem.

Uniwersalne nakładki na analogi poprawiają czucie kontrolerów pod kciukami. Silikonowe nasadki z gumy pasują do padów do PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i S, a także wielu innych.

13. Kabelek z magnetyczną wymienną końcówką - USB-C, micro USB, Lightning

Bardzo skuteczna taśma naprawcza, działająca doskonale w zakresie temperatur od minus 60 do nawet plus 260 stopni. Jest w stanie wytrzymać ciśnienie wody aż do 10 barów, dzięki czemu nadaje się świetnie na przykład do awaryjnego uszczelniania przeciekających węży i rur.