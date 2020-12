14-letni procesor podkręcony do 8,36 GHz

Stary, ale jary.



Bawiliście się kiedyś w overclocking? To sposób na darmowe zwiększenie wydajności karty graficznej, procesora lub pamięci RAM poprzez zmianę częstotliwości pracy ich zegarów. Jeśli zachowacie zdrowy rozsądek, będziecie pilnować temperatur i nie przesadzicie z napięciami, uda Wam w mniejszy lub większy sposób zyskać nieco klatek generowanej w każdej sekundzie w ulubionych grach. Wiele osób podkręcaniem zajmuje się nie z powodów praktycznych, a jedynie tylko po to, by rywalizować z innymi i bić rekordy. Fenomenalny rezultat osiągnął właśnie jeden ze znanych overclockerów, przy wykorzystaniu jednordzeniowego procesora Intel Celeron D 347.



Intel Celeron D 347 podkręcony do 8,36 GHz

Chiński overclocker o pseudonimie ivanqu0208 zdołał podkręcić jednordzeniowy, 14-letni już układ Intel Celeron D 347 do taktowania na zdumiewająco wysokim poziomie 8,36 GHz. Częstotliwość dokładnie 8362.21 MHz udało się uzyskać przy pomocy chłodzenia ciekłym azotem. Overclocker wykorzystał płytę główną ASUS P5E64 WS Proffesiional oraz 2 GB pamięci DDR3. Komputer działał pod kontrolą systemu Windows XP.



Bawiliście się kiedyś w overclocking? To sposób na darmowe zwiększenie wydajności karty graficznej, procesora lub pamięci RAM poprzez zmianę częstotliwości pracy ich zegarów. Jeśli zachowacie zdrowy rozsądek, będziecie pilnować temperatur i nie przesadzicie z napięciami, uda Wam w mniejszy lub większy sposób zyskać nieco klatek generowanej w każdej sekundzie w ulubionych grach. Wiele osób podkręcaniem zajmuje się nie z powodów praktycznych, a jedynie tylko po to, by rywalizować z innymi i bić rekordy. Fenomenalny rezultat osiągnął właśnie jeden ze znanych overclockerów, przy wykorzystaniu jednordzeniowego procesora Intel Celeron D 347.Chiński overclocker o pseudonimie ivanqu0208 zdołał podkręcić jednordzeniowy, 14-letni już układ Intel Celeron D 347 do taktowania na zdumiewająco wysokim poziomie 8,36 GHz. Częstotliwość dokładnie 8362.21 MHz udało się uzyskać przy pomocy chłodzenia ciekłym azotem. Overclocker wykorzystał płytę główną ASUS P5E64 WS Proffesiional oraz 2 GB pamięci DDR3. Komputer działał pod kontrolą systemu Windows XP.

Intel Celeron D 347 podkręcony do 8,36 GHz. O dziwo, nie jest to rekord świata . | Źródło: hwbot



Intel Celeron D 347 to układ z rodziny Cedar Mill, wykonany w procesie technologicznym 65 nm, działający z domyślnym zegarem 3,06 GHz i legitymujący się TDP na poziomie 85 W. Jeśli w 2006 roku korzystaliście z płyt głównych z socketem LGA775, zapewne kiedyś o nim słyszeliście... Nie wiem jak Wy, ale ja w tamtych czasach bawiłem się w OC mojego Intel Core E8400.



Rekord świata w podkręcaniu procesora jest wyższy

Dla wielu okaże się to zaskakujące, ale wynik wykręcony przez ivanqu0208 nie jest rekordem świata. Ba, nie jest nawet najwyższym wynikiem na tym procesorze. Ten ustanowił na tym samym modelu procesora aż siedem lat temu były członek TeamChina, wytiwx. Udało mu się podkręcić wtedy układ Intel Celeron D 347 do taktowania 8516,17 MHz. Rekord świata ustanowiono w 2014 roku na układzie AMD FX-8370, którego taktowanie pracownik AMD zwiększył do imponujących 8,72 GHz.