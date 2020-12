Idealny smartwatch na Gwiazdkę? Poznaj propozycje od Huawei

Udane świąteczne prezenty.

Huawei Watch GT 2 Pro - dla sportowca, studenta i biznesmena

Wspólny mianownik produktów Huawei to jakość i przemyślany ekosystem

Inteligentny zegarek Huawei Watch Fit stanowi doskonały motywator do bycia aktywnym. 12 rodzajów animowanych treningów zachęca do ruchu w domu, także podczas krótkiej przerwy od nauki lub pracy. Smartwatch oferuje ponadto aż 96 trybów ćwiczeń, w tym 11 trybów sportowych korzystających z modułu GPS. Tak, pomimo bardzo atrakcyjnej ceny Huawei Watch Fit dysponuje odbiornikiem GPS - i to naprawdę dokładnym!Optyczny czujnik tętna poda dokładny puls użytkownika zarówno w trakcie intensywnego wysiłku, jak i spacerów, gdy liczbę kroków zliczał będzie krokomierz. Panie ucieszą się z opcji śledzenia cyklu miesiączkowego, a każdy bez wyjątku doceni ulepszony system pomiaru snu oraz stresu. Wygodny pasek z tworzywa w połączeniu z niewielką masą urządzenia sprawiają, że komfort użytkowania jest bardzo wysoki.Huawei Watch Fit wystarczy ładować raz na mniej więcej... 10 dni!Rekomendowana cena Huawei Watch Fit to 399 złotych , w ramach trwającej promocji "Najlepsze na święta, najlepsze dla bliskich". Sprzęt warto kupić w sklepie Huawei.pl, gdzie urządzenie dostępne jest we wszystkich trzech kolorach - czarnym, miętowym i różowym.Osoby z nieco większym budżetem prezentowym zachęcamy do zwrócenia spojrzeń w stronę testowanego przez nas jakiś czas temu zegarka Huawei Watch GT 2 Pro. Urządzenie budziło spore zainteresowanie wśród męskiej części redakcji, co pozwala nam przypuszczać, że spodoba się wielu mężczyznom. Smartwatch Huawei o klasycznym wyglądzie, z okrągłą kopertą, to propozycja dla osób najbardziej wymagających.Huawei Watch GT 2 Pro wygląda rewelacyjnie tak za sprawą wykonanej z tytanu koperty, jak i odpornego na zarysowania szafirowego szkła, niezmiernie rzadko spotykanego w zegarkach z tej półki cenowej. Ze względu na swój design sprzęt pasuje doskonale jako dodatek nie tylko do stroju sportowego lub nieformalnego, ale także stylizacji spod znaku smart casual.Urządzenie leży dobrze tak na szczupłym, jak i nieco większym w obwodzie nadgarstku. Jest to zasługa nie tylko designu koperty o wymiarach 46,7 x 46,7 mm, ale także kształtu uszu, wykończenia tylnej części obudowy oraz elastycznego paska. Ten sprzęt musi być wygodny, bowiem stworzono go także z myślą o miłośnikach sportu.Na co dzień na 1,39-calowym wyświetlaczu dotykowym AMOLED o przekątnej 1,39 cala i rozdzielczości 454x454 pikseli prezentowana jest tarcza zegarka. Wystarczy kilka kliknięć, aby ten ładowany także w sposób bezprzewodowy zegarek zamienić w partnera treningowego. Dokładny moduł GPS pozwala zarejestrować dowolny trening na świeżym powietrzu. Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają nie tylko odsłuchiwanie danych związanych z bieżącą aktywnością, ale także swobodne prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka - o ile sparowany z nim smartfon znajduje się w pobliżu.Huawei Watch GT 2 Pro jest w stanie wytrzymać nawet 2 tygodnie bez konieczności doładowywania jego baterii. Zegarek przełamuje tym samym krzywdzący stereotyp smartwatchy jako urządzeń, które trzeba ładować codziennie lub co dwa dni. Cena Huawei Watch GT 2 Pro spadła do 1099 złotych w trakcie trwającej promocji "Najlepsze na święta, najlepsze dla bliskich". Urządzenie za tę kwotę można kupić w oficjalnym sklepie Huawei.pl w kolorach czarnym oraz szarym.Bez względu na to, którym zegarkiem Huawei obdarujesz bliską Ci osobę, możesz być pewnym tego, że postawiłeś na sprzęt dobrej jakości. Huawei Watch Fit i Huawei Watch GT 2 Pro różnią się od siebie detalami, które mogą, ale nie muszą być istotne z perspektywy osoby obdarowywanej - obecnością szafirowego szkła, głośnika, czy też mikrofonu w droższym z urządzeń. Pomimo różnicy cen, urządzenia mają wiele cech wspólnych, które stanowią o ich sile: efektowny wygląd, płynne działanie, dokładne czujniki, czy też świetne ekrany. Zegarki należą także do dobrze zaprojektowanego ekosystemu urządzeń i aplikacji.Dane zbierane przez Huawei Watch Fit i Watch GT 2 Pro da się analizować nie tylko na wyświetlaczach zegarków. Po sparowaniu ze smartfonem lub tabletem Huawei, lub dowolnym innym urządzeniem z systemem Android i zainstalowanym pakietem Huawei Mobile Services, wszystkie informacje dotyczące snu, treningów, tętna, czy też wysycenia krwi tlenem, się także odczytać z poziomu praktycznej i darmowej aplikacji Zdrowie.Artykuł powstał we współpracy z marką Huawei