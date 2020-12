Ultrarzadki obiektyw Leica sprzedany za ponad 1 milion złotych

Jeden z najbardziej niezwykłych obiektywów na świecie.

Leica Vario-Elmar-M 3.5-5.6/28-75mm ASPH sprzedany za 240 tysięcy euro

Urządzenia i akcesoria związane z fotografią nie są tanie. Wie o tym każdy, kto choć odrobinę interesował się cenami najlepszych aparatów i obiektywów. Pewnego rodzaju niszą na rynku fotograficznym są wszelkiego rodzaju prototypy i sprzęt produkowany w stosunkowo niewielkich seriach. Do grona takich gadżetów można zaliczyć bez cienia wątpliwości jeden z trzech na świecie prototypów obiektywu Vario-Elmar-M 3.5-5.6/28-75mm ASPH, który zlicytowano właśnie za astronomiczną sumę pieniędzy.Prototyp obiektywu Vario-Elmar-M 3.5-5.6/28-75mm ASPH pojawił się na jednej z aukcji Leitz Photographica w cenie wywoławczej 30 000 euro, czyli ok. 133 000 złotych. To niezwykle rzadkie "szkło" opracowano w 2012 w Niemczech jako alternatywę dla obiektywu Tri-Elmar 28–35-50. Unikatową cechą prototypu jest fakt, iż pozwala rejestrować ostre kadry pomiędzy skokami 28 mm, 35 mm, 50 mm i 70 mm. Specjaliści szacowali, że sprzęt zostanie sprzedany na aukcji za ok. 60-80 tysięcy euro, jednakże zainteresowanie obiektywem przeszło ich najśmielsze oczekiwania.