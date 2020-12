Smartfon Realme 7 5G jest zaskakująco tani, a to nie jedyna nowość na polskim rynku

Świetna wiadomość.

Marka Realme zaprezentowała dzisiaj dwa kolejne modele telefonów z popularnej w Polsce serii 7. Ofertę producenta uzupełniły smartfony realme 7i oraz realme 7 5G, a także najnowsze akcesoria: smartwatch Watch S i wyposażone w redukcję szumów słuchawki Buds Air Pro.Do smartfonowej oferty realme dołączył wyróżniający się potężną baterią model realme 7i. Kosztuje tylko 699 złotych, ale mieści w sobie aż 6000 mAh energii na wiele dni pracy i dodatkowo oferuje tryb power banku. Wspiera również ładowanie 18 W, więc nawet w krytycznych sytuacjach można go stosunkowo szybko zatankować do pełna. realme 7i na jednym naładowaniu pozwala na 11 godzin grania, 25 godzin oglądania YouTube czy niemal 120 godzin słuchania muzyki w Spotify. Czas czuwania dla tego modelu to aż 45 dni.Pojemną baterię wspiera wydajny ośmiordzeniowy procesororaz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Smartfon z 5G za 1299 złotych

Ciekawy smartwatch i słuchawki

Komfortowe korzystanie z multimediów umożliwia ekran LCD IPS o przekątnej 6,5 cala, z niewielkim notchem kryjącym 8 MP aparat selfie. Smartfon wyposażono w potrójny aparat 48 MP osadzony na modnej kwadratowej wyspie, z rzadko spotykanym w tej cenie oczkiem 8 MP do zdjęć ultraszerokokątnych. Zestaw uzupełnia obiektyw makro 2 MP.realme 7ibędzie można kupić w sieciach: Euro RTV AGD, X-kom, Neonet, Media Expert, Komputronik oraz bezpośrednio poprzez sklepy partnerskie: sklep-realme.pl i realmeshop.pl. Do swojej oferty od przyszłego tygodnia wprowadzi go również Play.Producent informuje, że realme 7 5G powstał z myślą o tych miłośnikach smartfonów, którzy potrzebują najszybszego standardu komunikacji na rynku – oczywiście. Do tego cenią sobie wydajność samego urządzenia, ale nie chcą przepłacać.Na pokładzie znajdziemy nowy procesor. Osiąga 340 000 punktów w benchmarku AnTuTu, a dodatkowo wspiera komunikacje 5G w trybie dual SIM.W dniu premiery to najbardziej opłacalna propozycja wśród urządzeń wspierających 5G. Producent wyposażył ten model również w 6,5 calowy ekran LCD IPS o odświeżaniu 120 Hz, który wyróżnia się bardzo wysoką płynnością wyświetlanego obrazu.Pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniemoraz poczwórny aparat 48 MP łączą realme 7 5G z zaprezentowanym w październiku realme 7. Smartfon trafi do oferty sieci Plus już 27 grudnia i będzie nowym rozdziałem, w historii współpracy marki realme z polskimi operatorami.Premierze najnowszych smartfonów towarzyszy prezentacja nowej generacji akcesoriów producenta. Na polski rynek trafią inteligentny zegarek Watch S oraz słuchawki Buds Air Pro.Watch S to pierwszy w ofercie producenta smartwatch z okrągłym ekranem. Producent umieścił w nim dotykowy ekran AMOLED o rozmiarze 1,3 cala, zamknięty w obudowie wykonanej ze stopu aluminium. Na uwagę zasługuje jednak nie tylko nowoczesny wygląd urządzenia, ale także jego wydajność. Watch S na jednym naładowaniu będzie pracować nawet do 15 dni.Zegarek zaoferuje m.in. 16 wbudowanych trybów sportowych, czujniki pomiaru tętna i poziomu tlenu w krwi, a także licznik kroków, odległości czy funkcje wspierające zdrowy sen, aktywność i picie wody. Możemy za jego pośrednictwem sterować aparatem i odtwarzaczem muzyki w połączonym przez Bluetooth 5.0 smartfonie. Watch S dostępny będzie w Polsce w kolorze czarnym, w cenieNa rynek trafia też nowy model słuchawek bezprzewodowych. Zestaw wyróżnia(Active Noise Cancelling) z możliwością przełączenia się na tryb transparentny – bezpieczny choćby w ruchu ulicznym. Opóźnienia w synchronizacji wynosi zaledwie 94 ms.realme wyposażyło Buds Air Pro w baterię pozwalającą na 25 godzin użytkowania po pełnym naładowaniu i odporność na zachlapania w standardzie IPX4. Łączność zapewnia Bluetooth 5.0. Najnowsze słuchawki od realme, w Polsce dostępne w kolorze białym, wycenione zostały naŹródło: realme