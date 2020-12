Smartfony Honor z procesorami Qualcomma? To może być przełom

Nieoczekiwany zwrot akcji.





W listopadzie tego roku Huawei oficjalnie ogłosiło, iż sprzedaje markę Honor. W tym przypadku Chińczycy oddzielili od siebie swoją spółkę-córkę i pozwolili na jej przejęcie przez inne konsorcjum chińskich marek z siedzibą w Shenzhen. Najnowsze informacje pokazują, że(i wzajemnie) w celu pozyskania procesorów do swoich smartfonów. Już w 2021 roku Honor miałby bowiem wypuścić swojego flagowca z nowym układem Amerykanów – Snapdragonem 888 Co zmienia ta sytuacja?W opisywanym raporcie, który donosi o całej sytuacji można przeczytać, iż Honor i Qualcomm prowadzą intensywne rozmowy na temat dostarczenia poszczególnych układów do przyszłych urządzeń chińskiej marki. Honor wydaje się także być pozytywnie nastawiony do całej sytuacji, a Qualcomm oczekuje skutecznego porozumienia. Na ten momentZ drugiej strony, dyrektor generalny firmy Honor, Zhao Ming wyraźnie ogłosił, iż jego marka chce stać się topowym producentem urządzeń mobilnych – na ten moment na chińskim rynku. Całość wypowiedzi miała zostać potwierdzona podczas specjalnego spotkania z pracownikami. Zhao wspomniał także, że Honor będzie inwestował w zupełnie inne produkty, poza urządzeniami mobilnymi. Cała sytuacja z Honorem jest bardzo mocno powiązana z ograniczeniami, które zostały nałożone na Huawei w związku z sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Sprzedaż firmy Honor miała według Huawei pozwolić „utrzymać się jej na powierzchni”. To także sprawia, iż Honor będąc niezależnym od Huaweiprzy ominięciu wspomnianego wyżej zakazu.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów ze strony samej chińskiej marki.Może się bowiem okazać, że już za parę miesięcyŹródło: GSMArena / fot. Honor