Gigantyczny Paczkomat z Wrocławia do usunięcia. Zdecydowały skargi mieszkańców

Koniec Paczkomatu z osiedla Biskupin

Paczkomat długi na 12 metrów znika z osiedla Biskupin. Jeden ze stu największych Paczkomatów w Polsce ma zostać usunięty w trybie natychmiastowym, decyzją Miejskiej Konserwator zabytków we Wrocławiu. To efekt... licznych skarg mieszkańców, będących reakcją na postawienie przez InPost Paczkomatu w tym miejscu z końcem listopada bieżącego roku.O sprawie donosi Radio Wrocław, którego dziennikarze informują przy okazji o powodzie zamieszania. Okazało się, że długi na kilkanaście metrów punkt nadawczo-odbiorczy dla przesyłek InPostu przeszkadza mieszkańcom. Wrocławianie uważają, że Paczkomat szpeci okolicę.Wizję lokalną na miejscu przeprowadziła już Miejska Konserwator Zabytków, która nakazała usunięcie konstrukcji oraz przywrócenie do poprzedniego stanuCytowany przez Radio Wrocław Tomasz Myszko-Wolski z wrocławskiego magistratu poinformował, żeWbrew temu, co przeczytacie dziś w niektórych mediach, nie jest to największy Paczkomat w Polsce. Rzecznik InPostu podawał swego czasu, że nie jest nawet w czołowej pięćdziesiątce. Najdłuższy Paczkomat ma 22 metry i stoi w Warszawie.Źródło:, zdj. tyt. Wykop.pl