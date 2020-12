Moto G9 Power. Smartfon z dużą baterią w Polsce w super cenie

Cena niższa, niż obiecywano.

Moto G9 Power - niedrogi smartfon z pojemną baterią

64 Mpix (f/.1.8, 1.4 μm)

2 Mpix (makro, f/2.4, 1.75 μm)

2 Mpix (głębia tła, f/2.4, 1.75 μm)

Dobre wieści. W polskich sklepach kupić już można smartfon Moto G9 Power, a jego cena jawi się jako całkiem atrakcyjna. Najnowszy przedstawiciel serii smartfonów wyposażonych w baterię o dużej pojemności kosztuje 899 złotych, czyli o 100 złotych mniej, niż zapowiadano. Co może zaoferować użytkownikom poza akumulatorem 6000 mAh?Moto G9 Power to przede wszystkim bardzo duży ekran MaxVision o przekątnej aż 6,8 cala i rozdzielczości 1080x2040 pikseli. Otaczają go dość znaczącej szerokości ramki, więc sprzęt ma słuszne wymiary - 172.14 x 76.79 x 9.66 mm. O jego moc obliczeniową dba układ Snapdragon 662 oraz 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje pliki otrzymuje 128 GB przestrzeni, którą da się zwiększyć o nawet 512 GB za sprawą karty pamięci micro SD.W lewym górnym rogu ekranu znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix (z obiektywem f/2.2), a na tylnej wysepce widnieją trzy kamerki:Baterię o pojemności 6000 mAh da się ładować z mocą 20 W za pośrednictwem dołączonej w zestawie ładowarce TurboPower. Sprzęt działa pod kontrolą systemu Android 10.Moto G9 Power można kupić w oficjalnym sklepie na stronie www.motorola.com/pl, w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom oraz u wybranych operatorów sieci komórkowych.Źródło: Motorola