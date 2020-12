Chcesz monitorować swoje mieszkanie? Kamerka imilab C20 w fantastycznej cenie

Całodobowa ochrona.

GOLMM6

Artykuł powstał we współpracy z ZBANX

Marka imilab przynależy do ekosystemu Xiaomi i zajmuje się produkcją sprzętów do ochrony domostwa. Ich najnowszy produkt to kamerka imilab C20, której się dzisiaj przyjrzymy.C20 nagrywa obraz w rozdzielczości 1080p i możemy ją sparować z dedykowaną aplikacją na smartfona. Możemy ją także połączyć z asystentami głosowymi od Google i Amazon.Jak przystało na kamerkę do monitorowania mieszkania, oferuje ona tryb nocny. By zapewnić jak najlepszą jakość nocnych nagrań, imilab C20 wyposażono w 4 diody LED 850 nm na podczerwień. Urządzeniem możemy– w górę, dół, lewo, prawo. Ponadto, oferuje ona 360 stopniowy poziomy kąt widzenia i 105 stopniowy pionowy kąt widzenia.Imilab C20 korzysta z kodeku H.265 dzięki czemu. Kamerka wykorzystuje sztuczną inteligencję by rozpoznawać ludzi i pozwala nam w łatwy sposób powitać znajomych lub odgonić nieproszonych gości. Urządzenie jest także w stanie rozpoznawać odgłosy jak np. dźwięk tłuczonego szkła czy płacz dziecka, i wysłać nam powiadomienia alarmowe wraz z filmem wideo na telefon.C20 pozwala także na. Dzięki temu możemy się skontaktować z domownikami nawet będąc poza domem. Kamerka jest także bardzo łatwa w instalacji. Dzięki obrotowej podstawie możemy ją bez problemu umieścić na stole, oknie lub suficie.Korzystając z kodubędziemy mogli kupić kamerkę imilab C20 w sklepie AliExpress za $19.95 (ok. 73 zł) Warto również wspomnieć, że urządzenie możemy zamówić z magazynów ulokowanych w Polsce, Hiszpanii i Belgii, co znacznie skróci czas oczekiwania na dostawę.