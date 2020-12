Dlaczego kart AMD i NVIDIA nie ma w sklepach? Znamy powód

Co się dzieje?

Dlaczego kart graficznych nie ma w sklepach?

"Doświadczamy poważnych ograniczeń w dostawach i wykraczają one poza wcześniejsze problemy w zakresie dostępności płytek i krzemu, ale tak, niektóre ograniczenia dotyczą substratów i komponentów".

Poprawa sytuacji dopiero w 2021 roku

"W ciągu tego kwartału nadal pracujemy nad poprawą podaży kart dla graczy, ale popyt prawdopodobnie przekroczy podaż na przestrzeni całego czwartego kwartału 2020 roku".

Bardzo dziwne rzeczy dzieją się na rynku komputerowych kart graficznych. Pomimo że firmy NVIDIA i AMD zaprezentowały już swoje nowe układy GeForce RTX 3000 i Radeon RX6000, a ich sugerowane ceny okazały się nad wyraz kuszące, kupienie ich graniczy z cudem. Ba, z ofert sklepów znikają także starsze konstrukcje, a ceny dostępnych modeli rosną w zastraszającym tempie. Gracze planujący modernizację swoich desktopów są w kropce. Co jest tego powodem?Tak, karty NVIDIA GeForce RTX 3000 oraz AMD Radeon RX6000 były masowo wykupywane przez osoby pragnące sprzedać je z zyskiem. Nie jest to jednak jedyny powód fatalnej dostępności tych konstrukcji. Okazuje się, że źródłem problemu są kłopoty z dostawami kości pamięci GDDR6, wykorzystywanych w najnowszych GPU.Przedstawiciele AMD nabrali wody w usta, wierząc zapewne, że sytuacja z czasem ulegnie poprawie, a gracze przestaną zadawać pytania. Reprezentanci NVIDIA są nieco bardziej otwarci w zakresie kontaktów z prasą. To właśnie od "zielonych" dowiadujemy się, że problemy z dostawami kart graficznych wynikają nie tylko z kłopotów związanych z dostawą płytek PCB, ale także innych komponentów i substratów. Podczas 24. dorocznej konferencji technologicznej Credit Suisse, Colette Kress, dyrektor finansowa NVIDIA, powiedziała:Szkopuł tkwi w niewielkiej liczbie produkowanych modułów GDDR6. Producenci kart graficznych często sprzedają zbiorczo procesory graficzne i moduły pamięci. Są one dzięki temu oferowane w niższej cenie i gwarantują zgodność z określonymi specyfikacjami. Tę metodę stosuje większość AIB. Jednak w tym przypadku, ponieważ dostępność modułów GDDR6 jest niska, wpływa to również na dostawy GPU.Podaż nie poprawi się co najmniej do lutego przyszłego roku. Colette Kress mówiła:Aurélien Lagny z Cowcotland powołując się na swoje źródła twierdzi, że stan rzeczy odmieni się najwcześniej dopiero w lutym przyszłego roku.Źródło: Cowcotland