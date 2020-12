Oto Samsung Galaxy S21. Tak ma wyglądać nowy flagowiec

Plotki zdają się potwierdzać.





Samsung Galaxy S21 – tak wygląda nowy flagowiec





Grudzień wydaje się być czasem największych plotek i przecieków na temat nadchodzących, flagowych smartfonów Samsunga – i nie inaczej jest tym razem. Do sieci przedostały się zwiastuny, które, a także Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Czego więc możemy się spodziewać? Przede wszystkim kontynuacji designu Koreańczyków, do którego zostaliśmy już mocno przyzwyczajeni.Informacje i same animacjepochodzą od niezawodnego Maxa Weinbecha – można więc założyć, że w większym stopniu są one autentyczne. Teaserowe filmy przedstawiające nową rodzinę smartfonów Samsunga pokazują urządzenia w kolorystyczne Phantom Violet. To dość odważny miks kolorów, porównywalny z modelem Aurora Glow w przypadku Galaxy Note 10.Zamiast jednego koloru, Phantom Violet łączy w sobie fioletowy panel tylny z ramką w kolorze miedzi. Sama ramka zostanie najpewniej wykonana z aluminium. Na zwiastunie widać także nowy moduł kamery, który wtapia się w ramkę po lewej stronie urządzenia.W przypadku Galaxy S21 i S21+ mamy do czynienia z systemem potrójnego aparatu fotograficznego. Do tego wszystkiego można dołożyć takżeOba będą posiadały płaskie krawędzie.Najnowsze doniesienia mówią o tym, iż Samsung będzie planował oficjalną premierę nowych „Galaktyk” na 14 stycznia 2021 roku. Wraz ze smartfonami na scenie pojawi się także paraIle trzeba będzie zapłacić?Flagowe urządzenia Samsunga będą zaczynały się odza model Galaxy S21,za model Galaxy S21+ oraz doza model Galaxy S21 Ultra.Źródło: PhoneArena / fot. zrzut ekranu z Twitter - Max Weinbach