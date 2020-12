AirPods Max - nowe słuchawki od Apple w tradycyjnie absurdalnej cenie

Czy na pewno są aż tak drogie?

AirPods Max są drogie i tanie zarazem

Apple AirPods Max. Tak właśnie nazywają się najnowsze słuchawki nauszne, które firma Apple zaprezentowała dziś bez większego rozgłosu. To jedyne nauszne słuchawki w ofercie firmy z Cupertino, ale nie pierwsze urządzenie tego typu. Przypominam, że konstrukcje tego typu sprzedawane były do tej pory pod marką Beats, która za jakiś czas może zostać zupełnie wygaszona.Cena AirPods Max wynosi 2799 złotych. Wiele osób pomyśli sobie teraz, że to bardzo drogo. Ja z czystej przekory napiszę jednak, że to bardzo tanio - w końcu mówimy tutaj o świecie produktów z logiem nadgryzionego jabłka. Zestaw kółek Apple do Maca Pro kosztuje przecież 3499 złotych, a podstawka Pro Stand do monitora Apple Pro Display XDR wyceniona została na 4799 złotych. W świetle tego dziwię się, że słuchawki te nie kosztują na przykład 12 799 złotych. Wtedy moglibyśmy wszyscy pomarudzić, a tak? Można wzruszyć ramionami lub co najwyżej unieść brew. Dzień jak co dzień w uniwersum Apple.