Słuchawki lub głośnik na prezent? Sprzęt Huawei to idealny wybór

Świąteczne inspiracje.

Chyba nie mogę sobie wyobrazić bardziej praktycznego prezentu, który może przydać się dosłownie każdemu. Słuchawki bezprzewodowe to gadżet, który spodoba się nie tylko miłośnikom słuchania muzyki, w końcu po połączeniu ich ze smartfonem można wygodnie prowadzić rozmowy telefoniczne czy słuchać podcastów.W ofercie Huawei znajdziemy zaawansowane słuchawki dla wymagających czyli Huawei FreeBuds Pro wycenione na 799 zł z inteligentną dynamiczną redukcją szumów oraz równie ciekawe, ale sporo tańsze, które można kupić już za 349 zł Huawei FreeBuds Pro to bezkompromisowy sprzęt klasy premium, który wyróżnia się funkcją inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB dzięki 11-milimetrowemu przetwornikowi dynamicznemu. Co to wszystko oznacza w praktyce? Wyobraź sobie, że pracujesz w domu, a dokoła hałasują dzieci, gra telewizor, a inteligentny odkurzacz pracuje na pełnych obrotach. W takiej sytuacji chwila skupienia i wyciszenia jest na wagę złota. Wystarczy założyć FreeBuds Pro, włączyć redukcję szumów i ulubioną muzykę, a hałas otoczenia zostanie dosłownie “odcięty”.

Łatwe i szybkie parowanie słuchawek Huawei FreeBuds Pro

Huawei FreeBuds Pro

Inteligentny głośnik Huawei Sound X

Tańsze słuchawki FreeBuds 3i również oferują aktywną redukcję szumów, co jest niemal niespotykane w sprzęcie z tej półki cenowej. Ponadczasowy design tego modelu oraz wygodne wkładki w 4 rozmiarach sprawiają, że będą one doskonałym prezentem zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Na słowa uznania zasługuje też długi czas pracy na baterii: 3,5 godziny słuchania ulubionych utworów i do 14,5 godziny pracy z dołączonym etui.Skoro o baterii mowa, wspomnę też o możliwościach Huawei FreeBuds Pro. Słuchawki używane razem z etui ładującym, umożliwiają aż 30 godzin słuchania muzyki, a bez użycia etui – do 7 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo obsługują one ładowanie bezprzewodowe Huawei SuperCharge, dzięki czemu w zaledwie 10 minut słuchawki mogą naładować się do 30% przewodowo i 18% bezprzewodowo.Kolejną szalenie przydatną innowacją w FreeBuds Pro jest podwójna antena Bluetooth 5.2, która umożliwia połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami na raz. Oznacza to, że na przykład, można słuchać muzyki z jednego smartfona i w tym samym czasie odebrać połączenie na drugim. Urządzenie można też sparować z innymi produktami Huawei, jak smartwatch GT 2 Pro, który wspiera odtwarzanie muzyki offline. W ten sposób można wyjść z domu na trening bez telefonu ciesząc się ulubioną muzyką i jednocześnie rejestrując najważniejsze parametry biegu jak dystans, prędkość czy ilość spalonych kalorii. Rewelacja!Niezależnie od tego czy wybierzecie FreeBuds Pro czy FreeBuds 3i, słuchawki będą fantastycznym i praktycznym prezentem, który sprawi wiele radości.Głośnik, który nie tylko świetnie gra, ale i przyciąga uwagę wyglądem, a w dodatku oferuje funkcje smart może być idealnym prezentem dla osób ceniących sobie wysoką jakość dźwięku.Huawei Sound X to pierwszy głośnik marki stworzony we współpracy z Devialet. Wyposażono go w opatentowaną technologię przetwarzania sygnału SAM (Speaker Active Matching), która jest w stanie dostosować sygnał wyjściowy do specyficznych cech głośnika i zminimalizować zniekształcenia dźwięku.Warto też docenić inteligentne funkcje głośnika, które naprawdę robią wrażenie. Urządzenie pozwala na bezprzewodowe łączenie z telefonem przy pomocy NFC, a żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki, wystarczy delikatnie przyłożyć smartfon do urządzenia. Proste i wygodne - tak właśnie powinna działać technologia.Skoro Huawei Sound X to sprzęt klasy premium, który rekomendujemy wymagającym użytkownikom, warto omówić aspekty związane z jakością dźwięku.Konstrukcja głośnika zapewnia dźwięk przestrzenny 360 stopni. Sound X wyposażony jest w 6 potężnych głośników wysokotonowych o pełnej częstotliwości, które są równomiernie rozmieszczone wokół obudowy.Huawei Sound X wyposażony jest w dwa 3,5-calowe subwoofery, które dają doskonałe wrażenia dźwiękowe i basowe, zachowując jednocześnie przenośną i kompaktową wielkość urządzenia. Dzięki konstrukcji Push-Push, symetryczna struktura pozwala każdemu z subwooferów niwelować wibracje wytwarzane przez ten drugi. Mało tego, podczas wydobywania się z głośnika bardzo niskich tonów, obudowa Huawei Sound X nie wibruje, dzięki czemu dźwięk jest czysty i bez zniekształceń. Całość dopełnia certyfikat Hi-Res.Funkcjami głośnika można zarządzać dzięki aplikacji AI Life, która stanowi kluczowy element ekosystemu Huawei.Bez wątpienia Huawei Sound X będzie udanym prezentem dla osoby ceniącej design, technologie i najwyższą jakość audio. Głośnik znajdziecie w oficjalnym sklepie marki huawei.pl w rekomendowanej cenie 1199 zł To nie koniec najlepszych prezentów od Huawei na święta. W kolejnych artykułach z serii przedstawimy równie ciekawe inspiracje. Wszystkie świąteczne propozycje znajdziecie na huawei.pl Artykuł powstał we współpracy z marką Huawei