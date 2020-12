Prezenty od MSI dla wymagających graczy - zobacz, co warto kupić

Trafione prezenty od MSI.

1. MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio

2. MSI MAG B550 Tomahawk

3. MSI Optix G27CQ4

4. MSI MAG CoreLiquid 240R

5. MSI MPG A750GF 750 W 80 Plus Gold

6. MSI MAG Forge 100M

7. MSI Infinite S 10SI-026EU

8. MSI Vigor GK20

Artykuł powstał przy współpracy z firmą MSI.

Mikołajki już za nami, ale sezon świąteczny dopiero się zbliża. Polacy wkrótce tłumnie ruszą do sklepów w poszukiwaniu świątecznych prezentów dla najbliższych. Jeżeli nie masz jeszce pomysłu na prezent, może warto rozważyć kupno dobrego, markowego sprzętu komputerowego, który pomoże uczyć się zdalnie, ale także czerpać więcej przyjemności z wirtualnej rozrywki. Chcemy sprawić, aby nie były to poszukiwania po omacku, dlatego podpowiadamy na jakie urządzenia warto zwrócić uwagę.Firma MSI jest jednym z czołowych producentów sprzętu dla graczy, cenionym nie tylko za świetne parametry swoich rozwiązań, ale także za ich jakość wykonania, trwałość i wykorzystywane przez nie nowoczesne rozwiązania. Wraz z lubianym producentem chcielibyśmy zaproponować Wam garść ciekawych produktów gamingowych z jego oferty, które wywołają uśmiech na twarzy każdego miłośnika gier.Najnowsza seria kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 jest spełnieniem marzeń o graniu w najwyższych detalach, z włączonym ray tracingiem oraz w rozdzielczościach 2K i 4K, za rozsądne pieniądze. MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio to jeden z najbardziej przystępnych cenowo, a zarazem najlepiej wykonanych układów, wydajnościowo przewyższający dużo droższego RTX-a 2080 Super.MSI zadbało nie tylko o wysoką moc obliczeniową urządzenia i kapitalną jakość wykonania (spójrzcie na ten backplate!), ale także spory potencjał OC i fenomenalnie ciche chłodzenie z wentylatorami TORX 4.0, które pod małym obciążeniem działa bezgłośnie, w sposób pasywny. Wisienką na torcie jest tu system podświetlenia Mystic Light, które da się łatwo zsynchronizować z oświetleniem pozostałych komponentów w pececie. Który gracz nie chciałby dostać takiej karty?Osoby obserwujące rynek procesorów nie mają wątpliwości: w tym i kolejnym sezonie prym wśród graczy ponownie wiodły będą procesory marki AMD. To właśnie z myślą o nich stworzono płytę główną MSI MAG B550 Tomahawk, mającą stanowić idealną propozycję dla graczy pragnących dostać jak najwięcej, w jak najatrakcyjniejszej cenie.Konstrukcja z chipsetem AMD B550 obsługuje najnowsze układy AMD Ryzen 5000, szokując przy tym niskimi temperaturami sekcji zasilania, obecnością rewelacyjnej sekcji zasilania, aż dwoma złączami M.2 oraz podświetleniem LED RGB. Z prezentu w postaci MSI MAG B550 Tomahawk ucieszy się tak amator, który doceni przykuwający spojrzenie design, jak i entuzjasta, który zrobi użytek z przyzwoitego potencjału w zakresie overclockingu.Jaki powinien być nowoczesny monitor dla gracza? Cóż, odpowiedź na to pytanie niechaj stanowią zalety monitora MSI Optix G27CQ4, jawiącego się jako spełnienie marzeń większości amatorów e-sportu oraz gier wszelakich. Nasza propozycja do urządzenie dysponujące 27-calową zakrzywioną matrycą VA o rozdzielczości 2560x1440 pikseli, czasie reakcji wynoszącym 1 ms i częstotliwości odświeżania na poziomie aż 165 Hz. Tak, ten monitor jest w stanie wyświetlić 165 klatek obrazu na sekundę, co w grach pokroju Counter-Strike: Global Offensive może dać realną przewagę nad oponentami w trakcie rozgrywki.Gracze znający się na rzeczy docenią technologię synchronizacji AMD FreeSync, a co za tym idzie sprawne działanie konkurencyjnego NVIDIA G-Sync. Sprzęt działa doskonale także z konsolami nowej generacji.Chłodzenie wodne procesora to bardzo dobry sposób na skuteczne obniżenie temperatury jego pracy, poprawę wydajności jego działania, zwiększenie potencjału OC lub po prostu sposób na wydłużenie jego żywotności. MSI MAG CoreLiquid 240R to namacalny dowód na to, że montaż takiego coolera nie musi być trudny.MSI MAG CoreLiquid 240R jest chłodzeniem AIO, wyposażonym w 240-milimetrową chłodnicę, schładzaną za pomocą podświetlanych wentylatorów o wysokiej wydajności. Sprzęt zasługuje na uznanie nie tylko za sprawą skutecznego obniżania temperatur pracy procesora, ale również świetnej jakości wykonania, cichej pracy wentylatorów oraz obracanego topu bloku z podświetleniem, nadającego charakteru gamingowym desktopom.Dobrej klasy zasilacz powinien być podstawą absolutnie każdego komputera. W przypadku desktopów dla graczy jest to element tym bardziej ważny, że sprzęt i zasilacz przez cały czas wystawione będą na pracę pod dużym obciążeniem. Zasilacz MSI MPG A750GF 750 W z certyfikatem 80 Plus Gold to gwarant efektywnego i energooszczędnego zasilania cennego sprzętu o dużej mocy obliczeniowej.Gamingowe zasilacze od MSI wyposażono w japońskie kondensatory zapewniające niezawodność ich pracy. W pełni modularny MPG A750GF pracuje cicho za sprawą wentylatora z łożyskiem FDB, oferując przy tym komplet zabezpieczeń przed przeciążeniami (OPP), przepięciami (OVP), zwarciami (SCP), zbyt niskim napięciem (UVP), wysokim natężeniem prądu (OCP) oraz wysokimi temperaturami (OTP).Powiedzmy to otwarcie: komputer dla gracza powinien prezentować się efektownie. Podstawa to świetnie wyglądająca obudowa, umożliwiająca wyeksponowanie umieszczonych w niej podzespołów za sprawą obecności okna ze szkła hartowanego.MSI MAG Forge 100M pozytywnie zaskakuje rewelacyjną wentylacją, fabrycznym podświetleniem LED RGB z dołączonym kontrolerem i kompaktowymi rozmiarami przy jednoczesnej kompatybilności z płytami głównymi w standardzie ATX. Wszystko to w cenie poniżej 200 złotych. Zaskoczeni? To dopiero początek niespodzianek. W środku należycie spasowanej konstrukcji na użytkowników czekają trzy ciche i skuteczne 120-milimetrowe wentylatory. Dodatkowy atut stanowi dwukomorowa budowa, z osobnym tunelem na zasilacz.MSI udowadnia, że prekonfigurowane komputery stacjonarne mogą być atrakcyjną propozycją dla graczy. Wystarczy rzucić okiem na desktopa MSI Infinite S 10SI-026EU, zamkniętego w dobrze wentylowanej obudowie o rozmiarach zaledwie 348 x 244 x 128 mm. Ten niepozorny maluch skrywa w sobie podzespoły pozwalające czerpać radość z rozgrywki w rozdzielczości Full HD w wysokich detalach, we wszystkich najnowszych grach.Obdarowany takim sprzętem gracz doceni 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-10400F, kartę graficzną MSI GeForce GTX 1660 Super, czy też kartę Wi-Fi w najnowszym standardzie Wi-Fi 6, gwarantującą wolne od opóźnień i stabilne połączenie z siecią. Komputer jest gotowy do działania po uprzednim podłączeniu do monitora i akcesoriów za sprawą preinstalowanego systemu Windows 10 Home.Klawiatury membranowe to doskonały pomysł na prezent dla miłośników wirtualnej rozgrywki, którzy lubią grać do późnych godzin nocnych. MSI Vigor GK20 to urządzenie niezwykle ciche, które za sprawą podświetlenia RGB nie tylko urozmaici wygląd stanowiska gracza, ale także ułatwi pisanie po zmroku.Wygodny układ klawiszy, podpórka pod nadgarstki oraz technologia 12-klawiszowego anti-ghostingu sprawią, że zabawa, nauka i praca na tej klawiaturze będą wyjątkowo przyjemnym doznaniem. Każdy z pewnością doceni obecność klawiszy multimedialnych, usprawniających obsługę popularnych aplikacji muzycznych i odtwarzaczy wideo. Wodoodporna konstrukcja zapobiegnie awarii sprzętu w razie zachlapania.