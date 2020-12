Śmiał się z Apple - Samsung nie doda ładowarki i słuchawek do Galaxy S21?

Nowe informacje.





Samsung nie doda ładowarki i słuchawek do Galaxy S21?





fot. Samsung

Na chwilę po prezentacji nowych iPhone’ów w październiku tego roku, Samsung udostępnił w sieci specyficzną grafikę, na której naśmiewał się z podejścia Apple. Firma z Cupertino nie dołączyła do nowych iPhone’ów ładowarki oraz słuchawek w zestawie z urządzeniem. Koreańczycy twierdzili z kolei, iż każde urządzenie Galaxy jest w ten sposób „lepsze” i bardziej opłacalne ze względu na wspomniane dodatki.. Jeśli nowe plotki się potwierdzą, to od serii smartfonów Galaxy S21, Samsung także zrezygnuje z dodawania ładowarki oraz słuchawek do swoich flagowców.Według brazylijskiej strony Tecnoblog, nowe urządzenia Samsunga, takie jak Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 ultra zostały zatwierdzone przez agencję certyfikacyjną ANATEL w Brazylii – to odpowiednik FCC w Stanach Zjednoczonych. Nazwy kodowe wspomnianych sprzętów zostały przypisane jakoChociaż dokumentacja złożona w ANATEL nie zawiera zbyt wielu szczegółów na temat nowych urządzeń Samsunga, warto zauważyć dość istotną zmianę związaną z tymi sprzętami. ANATEL twierdzi bowiem, iż. Słuchawkiw zestawie ze smartfonami z serii Galaxy S21.Już wcześniej do sieci przedostawały się plotki na temat tego, iż Samsung nie będzie decydował się na dołączanie ładowarek do swoich przyszłych smartfonów – to jednak ironiczne, iż firma nadal kpi z Apple i wyśmiewa podejście amerykańskiego producenta. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Samsung kopiuje jeden do jednego to, co robi firma z jabłkiem w logo.Kilka lat temu Samsung żartował także, iż Apple zdecydowało się na usunięcie gniazda słuchawkowego ze swojego smartfona. Parę miesięcy późniejŹródło: 9to5mac / fot. Samsung