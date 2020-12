Apple przygotowuje procesor, który może pogrzebać Intela

Trafi do nowych komputerów.





Apple pracuje nad kolejnym procesorem





fot. Victor Garcia - Unsplash

Apple nie ma zamiaru zwalniać tempa w zakresie rozwoju swoich nowych procesorów., a do sieci już przedostały się informacje na temat kolejnych planów producenta. W tym przypadku niemalże na pewno spodobają się one osobom poszukującym wydajności. Amerykanie pracują bowiem nad układem ARM, który będzie w stanie działaćNowe informacje, które zostały podane przez serwis Bloomberg wskazują na to, iż Apple obecnie pracuje nad rozwojem. Cały układ miałby także zasilać zupełnie nowego Maca Pro przeznaczonego dla profesjonalistów – Apple jest więc naprawdę pewne, iż będzie w stanie dostarczyć bezkompromisową wydajność do swoich sprzętów.Co ciekawe, kolejne procesory Apple mogą posiadać zintegrowany układ graficzny, który będzie korzystał nawet zeWiadomość o nowych, nadchodzących układach Apple pojawia się na chwilę po tym, jak firma zaprezentowała pierwszy ze swoich procesorów – M1, tym samym miażdżąc pod względem wydajności wybrane konstrukcje Intela. Istniejący układ firmy z jabłkiem w logo korzysta z 8 rdzeni: cztery z nich mają wysoką wydajność, a kolejne cztery są zarezerwowane do wykonywania prostych zadań przez użytkownika.Nowe układy, które zadebiutują w 2021 roku będą mogły pochwalić się o, które będą działały w obliczu nieco mniej wymagających zadań.Cała sytuacja zapowiada się naprawdę ciekawie.i pójść własną drogą.Wygląda na to, że tego typu decyzja wyjdzie Amerykanom na dobre.Źródło: TheVerge / fot. Apple