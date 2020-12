Ups. Ponad 20 milionów smartfonów chińskiego producenta zainfekowanych trojanem

Sprawa wyszła na jaw.





Firmy uznane za winne





fot. Gionee

China Judgement Document Network opublikowała werdykt audytu związanego z kontrolą konkretnych systemów informatycznych – wybrane z nich zostały wykonane na smartfonach popularnej marki Gionee. Okazało się, że wykryto ponad 20 milionów smartfonów wspomnianego producenta, które– wszystko to w okresie od grudnia 2018 do października 2019 roku.Aplikacja wgrana na urządzenia ma pozwolić na czerpanie dodatkowych korzyści poprzez wykorzystanie niechcianych reklam oraz innych środków.Sąd uznał, iż firma Beijing Bace Technology Co. Ltd. współpracowała ze spółką zależną od Gionee w celu– wszystko to przez aktualizację ekranu blokady na urządzeniach. Oprogramowanie jest automatycznie aktualizowane w sprzętach Gionee, bez wiedzy użytkownika, przy wykorzystaniu metody Pull.Szczegóły sądowe wskazały także na to, iż zarówno Beijing Bace Technology Co. Ltd. jak i marka Shenzhen Zhipu Company z powodzeniem. Od kwietnia 2019 roku liczba sprzętów Gionee objętych aktualizacją z wbudowanym koniem trojańskim wyniosła 21,75 miliona. Szacuje się, że wspomniane firmy zarobiły na tym procederzeShenzhen Zipu Technology Co. Ltd. jest spółką zależną od Gionee i według dokumentów handlowych i przemysłowych wychodzi na to, że na co dzień zajmuje się ona rozwojem technologii oprogramowania komputerowego, działalnością reklamową oraz wykorzystaniem sieci informacyjnych do rozwoju gier.Podobna sytuacja spotkała między innymi takie marki, jak Infinix i Tecno, które przez pewien okres kradły pieniądze użytkowników.Nie wiadomo, jak dalej potoczy się ta sytuacja oraz czy planowane są kolejne audyty. Można jednak zakładać, żeŹródło: GizmoChina / fot. Gionee