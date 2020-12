Samsung marzy o smartfonach z aparatami 600 megapikseli

Czy to w ogóle możliwe?





Samsung marzy o aparatach z rozdzielczością 600 Mpix





Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Do sieci przedostały się nowe informacje, które mogą spodobać się tym z Was, którzy dużo fotografują smartfonem. Samsung to marka, która od wielu lat stara się wprowadzać innowacje w zakresie mobilnych aparatów fotograficznych, jednak tym razem Koreańczycy chcą pójść o krok dalej. Samsung ma bowiem szukać zastosowań dla sensorów z gigantyczną rozdzielczością.Czymogą stać się rzeczywistością?Informacje dotyczące nowych sensorów fotograficznych zostały udostępnione przez Ice Universe – osobę, która znajduje się blisko Samsunga i często posiada sprawdzone informacje. Na slajdzie marketingowym można zobaczyć, iż koreańska firma przygląda się zastosowaniu aparatów o rozdzielczości 600 Mpix oraz ich realnym możliwościom. Taka rozdzielczość wydaje się obecnie niemożliwa do osiągnięcia, jednak dla Samsunga ma stanowić onaW wywiadzie dla serwisu Android Authority, Jinhyun Kwon, szef marketingu działu sensorów fotograficznych Samsung Semiconductor wskazał, iż. Osiągnięcie takich możliwości przez sprzęty będzie wiązało się ze znacznymi korzyściami dla użytkowników.Gdyby firma korzystała obecnie z technologii pikseli o wielkości 0,8 mikrometra – czujnik 600 Mpix wymagałbyTo prawie trzy razy więcej niż w przypadku smartfona Galaxy S20. Całość zajmowałaby też okołood obecnie dostępnego aparatu 108 Mpix.Oprócz smartfonów, Samsung chciałby także stworzyć nowy sensor, który będzie w stanieNie pozostaje nic innego, jak tylko uważnie przyglądać się rozwojowi opisywanej technologii.Źródło: AndroidAuthority / fot. instalki.pl