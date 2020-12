17 absurodalnie tanich gadżetów z AliExpress

Dla każdego coś taniego... i przydatnego.

Powracamy z naszym coniedzielnym cyklem artykułów, w ramach którego polecamy Wam najciekawsze i sprzedawane w najkorzystniejszych cenach gadżety z AliExpress. Tym razem skupiliśmy się na propozycjach naprawdę tanich, które nie zrujnują Waszych portfeli, a dla których z pewnością znajdziecie niejedno zastosowanie.Warto przypomnieć, że większość produktów objęto darmową dostawą, a czas jej realizacji w ostatnim czasie znacznie się skrócił. Obecnie większość przesyłek dociera z Chin do Polski w 2 tygodnie. Dodatkowo, niektórzy sprzedawcy oferują dostawę do popularnych i wygodnych Paczkomatów.

Świetnie oceniane elastyczne sznurówki, których nie trzeba wiązać. Do wyboru mnóstwo ładnych kolorów.

3. Słuchawki bezprzewodowe TWS z etui ładującym

Karta pamięci do smartfonu? A może do aparatu? Na AliExpress zamówisz tanie i co najważniejsze oryginalne karty produkcji SanDisk.