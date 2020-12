Sprawdź, czy twój iPhone kwalifikuje się do darmowej naprawy

Apple uruchamia akcję serwisową.

Firma Apple ogłosiła nowy program naprawczy, który dotyczy także polskich konsumentów. Kampania serwisowa dotyczy usterek wykrytych w smartfonach iPhone 11. Te mogą uczynić urządzenia zupełnie bezużytecznymi i niezwykle ważnym jest, aby je niezwłocznie usunąć.Przedstawiciele firmy z Cupertino na oficjalnej stronie pomocy technicznej wzywają posiadaczy smartfonów Apple 11, wyprodukowanych pomiędzy listopadem 2019 i majem 2020 roku, do wzięcia udziału w darmowej akcji serwisowej. Inżynierowie znanego producenta podają, że ekrany w pewnej grupie telefonów wyprodukowanych w tym okresie mogą przestać odpowiadać na dotyk. Winnym jest moduł wyświetlacza, który podlega wymianie.Aby sprawdzić, czy Twój iPhone 11 podlega kampanii serwisowej, udaj się ten adres. W odpowiedniej rubryce wpisz numer seryjny urządzenia i kliknij przycisk "Submit".

Jak znaleźć numer seryjny iPhone?

Formularz nowego programy naprawczego smartfonów iPhone 11. | Źródło: mat. własnyProgram naprawy obejmuje modele iPhone'a 11, których dotyczy problem, przez dwa lata po pierwszej sprzedaży detalicznej urządzenia. Apple może odmówić bezpłatnej pomocy technicznej ze względu na fizyczne uszkodzenia urządzenia, do momentu ich usunięcia.Wybierz kolejno opcje "Ustawienia", "Ogólne" i tapnij w opcję "To urządzenie".Odszukaj numer seryjny. Aby odnaleźć numery IMEI/MEID i ICCID, konieczne może być przewinięcie w dół.Aby wkleić te informacje do formularza rejestracji lub wsparcia firmy Apple, dotknij i przytrzymaj numer, który chcesz skopiować.Źródło: Apple