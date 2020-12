Mini PC Intel NUC wkrótce z Tiger Lake. Także gamingowe wersje

foto. Intel via FanlessTech

Zdecydowanie większy, ale wciąż niewielki (obudowa 1,35 litra) Phantom Canyon, to coś nawet dla graczy. Poza CPU z linii Intel Tiger lake 28 W, będzie zawierać karty graficzne innych firm, choć pod tym kątem niestety nie ma bardziej szczegółowych informacji. Powinien być już całkiem ciekawym komputerem do grania, ale bez przesady, wciąż nie będzie to gamingowa bestia. Inne funkcje mają obejmować między innymi do 64 GB pamięci RAM DDR4-3200, HDMI 2.0b, mini-DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4, Ethernet 2,5 Gb/s, WiFi 6, Bluetooth 5 i kilka szybkich portów USB-A.





Potrzebujesz znacznie więcej mocy? Poczekaj na Beast Canyon



Jeszcze później w 2021 roku będzie można kupić Intel NUC Beast Canyon z Intel Tiger Lake-H, a konkretnie i3, i5, i7, a nawet i9, w tym serie z literką K w nazwie. Oczywiście takie podzespoły będą potrzebowały znacznie wydajniejszego i większego chłodzenia, więc nie będzie mowy o malutkim komputerku NUC, a raczej całkiem sporym jak na tę serię - 8 litrów kubatury. Oczywiście, to wciąż sporo mniej niż typowy średniej wielkości komputer stacjonarny (od 35 do 45 litrów objętości).



Intel Panther Canyon NUC z typowym przeznaczeniem i nakierowany bardziej na gry Intel Phantom Canyon NUC. Druga z propozycji jest tą, która ukaże się dopiero na początku 2021 roku. Tak jak poprzednie minikomputery NUC, także Panther Canyon będzie dostępny w obudowie o kubaturze 0,5 i 0,7 litra. Większy wariant z dodatkowym miejscem na nośnik 2,5 cala (SSD lub HDD). Obie edycje zawierają slot M.2 2280 na SSD NVMe PCIe lub SATA. Podobno sercem komputera będą procesory z 28 W TDP, takie jak Intel Core i3-1115G4, Intel Core i5-1135G7 i Intel Core i7-1165G7.