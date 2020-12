Premiery realme w Polsce. Będzie tani smartfon z 5G i słuchawki z ANC

foto. realme

Kolejny model realme 7 5G został zaopatrzony w łączność w standardzie 5G i to nie tylko w trybie Single SIM, ale także Dual SIM. Odpowiednią moc i wsparcie nowego standardu sieco zapewnia chip MediaTek Dimensity 800U 5G z nowoczesnym modemem.Jednostka ta zapewnia także wysoką wydajność. realmi chwali się osiągnięciem przez urządzenie wyniku 340000 punktów w benchmarku AnTuTu. W takim razie jest najwydajniejszym telefonem producenta z całej serii 7.Procesor realme 7 5G wsparty jest 8 GB RAM, a na dane użytkownika przeznaczono 128 GB pamięci. Urządzenie zasilane jest baterią 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 30 W. Do wykonywania zdjęć zaprzęgnięto 4 aparaty – główny 48 MP, ultraszerokokątny 8 MP, oraz dwa kolejne 2 MP do marko i wykrywania głębi (tryb bokeh).Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala i obsługuje odświeżanie 120 Hz. Tym razem kamerką selfie o rozdzielczości 16 MP znajdziemy z lewej strony ekranu w pojedynczym otworze.Co ciekawe, mimo niskiej ceny, na pokładzie realme 7 5G znajdziemy Dolby Atmos oraz certyfikat Hi-Res świadczący o wysokiej jakości dźwięku. Należy też wspomnieć o potrójnym slocie, dzięki któremu możemy umieścić dwie karty SIM oraz jedną microSD rozszerzającą pamięć. Wisienką na torcie jest NFC do płacenia i szybkiego łączenia się z głośnikami bezprzewodowym i innymi urządzeniami.