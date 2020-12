Black Friday po polsku. Realne obniżki sięgnęły zaledwie 3,4%

Konsumenci nabijani w butelkę.



Black Friday w Polsce w niczym nie przypomina wielkich wyprzedaży, jakie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. W Polsce często ceny są sztucznie zawyżane w dniach poprzedzających Czarny Piątek, by sklepy mogły je później spektakularnie obniżyć. Pokazuje to doskonale najnowszy raport Deloitte, obrazujący realne średnie obniżki cen.



Wyprzedaże na Black Friday wcale nie takie atrakcyjne

Najnowsze badanie firmy Deloitte podsumowuje wyprzedaże organizowane w Polsce z okazji Black Friday. Wnioski są bardzo smutne. 27 listopada ceny produktów były niższe średnio o zaledwie 3,4% w stosunku do piątku 20 listopada. Czy to oznacza, że ceny realnie spadły? Wcale nie. Obniżki poprzedzone były bowiem wzrostem cen, który wyniósł... 3,42%.



"Monitorowaliśmy strategie sprzedawców już na tydzień przed Black Friday. Pomiędzy piątkiem 20 listopada a piątkiem 27 listopada, różnica w obniżonych cenach analizowanych kategorii produktów wynosiła średnio 3,35 proc. W ubiegłym roku było to 4 proc., a dwa lata temu 3,5 proc. Widać więc, że to są wciąż podobne wartości. W bardzo niewielu przypadkach obniżki były większe niż 5 proc. W tym samym czasie średni wzrost cen wyniósł 3,42 proc., więc możemy mówić, że de facto w Black Friday wartość badanego koszyka produktów się nie zmieniła" - mówi Agnieszka Szapiel, Menedżer w dziale strategii Deloitte.



Łącznie przebadano 412 produktów znajdujących się w ofercie 1026 sklepów online. Spośród blisko 380 przeanalizowanych produktów w przypadku 48% z nich średnia cena spadła w porównaniu do tej z 20 listopada.



"Rok temu przecenionych zostało 51 proc. produktów, różnica jest więc niewielka. Podobną tendencję obserwowaliśmy również w poprzednich latach, co pokazuje, że sprzedawcy stosują wypróbowaną strategię" – mówi Jakub Kot, prezes Dealavo – przedsiębiorstwa oferującego system do monitoringu cen.



Pod lupę wzięto łącznie ok. 6900 cen - kwoty w 69% przypadków nie różniły się w porównaniu z cenami z 20 listopada. W 17% przypadków odnotowano spadek cen, a w 14% przypadków... wzrost.



W przypadający po Czarnym piątku poniedziałek (Cyber Monday) ceny w stosunku do Black Friday nie zmieniły się w 82% przypadków, co dziesiąta poszła w górę, a 8% w dół.



Źródło: Deloitte