Paczkomaty gotowe na przesyłki z Amazon. Start współpracy lada dzień

Zamówienia z Amazon w Paczkomatach już na święta?

Amazon gotowy do wysyłki do Paczkomatów

"InPost wozi od września w Polsce przesyłki kurierskie dla Amazon.de. Ma już zintegrowaną platformę do wybierania na stronie niemieckiego Amazona polskich paczkomatów InPostu. Usługa nie jest jeszcze aktywna, ale obie platformy handlowe są zintegrowane. To wskazuje, że usługa dostawy do paczkomatów InPostu ze strony Amazon.de może być uruchomiona w każdej chwili"

Paczkomat to bardzo wygodna forma wysyłki

Od września bieżącego roku współpraca InPost z Amazon ograniczała się do przesyłek kurierskich. Jakiś czas temu zawiadamialiśmy o tym, że produkty kupowane na stronie internetowej niemieckiego oddziału Amazon już wkrótce będzie można zamówić także do Paczkomatów InPost . W popularnym sklepie internetowym pojawiła się już zintegrowana platforma do wybierania określonego Paczkomatu, co oznacza, że usługa zostanie uruchomiona dosłownie na dniach.Serwis PAP Biznes donosi, że Amazon ma już gotową infrastrukturę internetową, umożliwiającą internautom wybieranie Paczkomatów jako formy wysyłki zakupionych przez nich towarów.- przekazał PAP Biznes anonimowy informator.Amazon do tej pory nie potwierdził doniesień o rozpoczęciu współpracy z InPostem, ale wszystko wskazuje na to, że firma czeka po prostu z komunikatem na dzień wdrożenia nowej usługi. Uruchomienie tego rodzaju przesyłek może poważnie odczuć Allegro. Dla konsumentów opcja wysyłki do Paczkomatu stanowi często istotny argument za dokonaniem zakupu w danym sklepie i na pewno pomoże w popularyzacji serwisu Amazon.de w Polsce.W całej Polsce znajduje się już ponad 9000 Paczkomatów i dla wielu osób jest to forma wysyłki znacznie wygodniejsza od przesyłki kurierskiej. Przesyłkę ze specjalnych automatów można odebrać w dogodnym dla siebie terminie. Wystarczy wykorzystać kod QR, specjalny kod z wiadomości SMS lub maila, a nawet aplikację mobilną umożliwiającą zdalne otwieranie Paczkomatu . Narzędzie InPost Mobile pobierzecie klikając na poniższe odnośniki.

Źródło: Biznes PAP